Międzynarodowy Tydzień Teatru 2026. Sprawdź co przygotowały białostockie instytucje

16 marca, 2026

konferencja zapowiadająca tydzień teatru źródło: Teatr Dramatyczny

Białystok przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano Międzynarodowy Tydzień Teatru 2026, który na kilka dni zamieni miasto w przestrzeń pełną spektakli, spotkań z artystami i wydarzeń dla miłośników sceny. W organizację święta teatru zaangażowały się najważniejsze białostockie instytucje kulturalne: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Białostocki Teatr Lalek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza – Filia w Białymstoku oraz Nie Teatr.

Międzynarodowy Dzień Teatru – święto sztuki i spotkania z widzem

Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest na całym świecie jako święto sztuki scenicznej. Jego celem jest promocja teatru oraz podkreślenie roli, jaką odgrywa w życiu społecznym. Teatr od wieków pozwala opowiadać historie, przekazywać emocje i inspirować do refleksji.

To także moment, w którym twórcy i widzowie spotykają się wokół wspólnych wartości takich jak empatia, wrażliwość i otwartość na różne perspektywy.

W tym roku w Białymstoku wydarzenie zostanie rozszerzone do Międzynarodowego Tygodnia Teatru, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w wielu wydarzeniach artystycznych.

– W tym roku czeka nas nie tylko dzień teatru, ale wspólnymi siłami wymyśliliśmy Międzynarodowy Tydzień Teatru. Zaczynamy świętować już od soboty – podkreślił Marek Tyszkiewicz, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego.

Program wydarzeń Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Jednym z głównych organizatorów wydarzenia jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki. Instytucja przygotowała bogaty program wydarzeń artystycznych i spotkań z twórcami.

25 marca – Improwizowane Pojedynki Aktorskie

O godzinie 19:30 w Kawiarni Teatralnej Lalki przy Białostockim Teatrze Lalek odbędą się Improwizowane Pojedynki Aktorskie przygotowane przez Piotra Szekowskiego. Aktorzy z różnych białostockich scen zmierzą się w improwizowanych scenkach tworzonych na żywo przed publicznością.

27 marca – premiera spektaklu „Pies Kobieta Mężczyzna”

W dniu Międzynarodowego Dnia Teatru zaplanowano premierę spektaklu „Pies Kobieta Mężczyzna” autorstwa Sibylle Berg w reżyserii Julii Mark. Premiera odbędzie się o godzinie 19:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki.

28 marca – teatralny przemarsz i spotkania z aktorami

Jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń będzie przemarsz środowisk teatralnych i mieszkańców Białegostoku. Uczestnicy przejdą spod remontowanego budynku Teatru Dramatycznego na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Kina Ton.

Po przemarszu w Kinie Ton odbędzie się panel dyskusyjny „Być albo nie być… aktorem – oto jest pytanie”, podczas którego artyści opowiedzą o swojej drodze zawodowej.

Tego dnia widzowie będą mogli także zobaczyć spektakle:

„Pies Kobieta Mężczyzna” w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki

„Trup” w Kinie Ton.

29 marca – wydarzenia rodzinne i spotkania z twórcami

Ostatni dzień wydarzenia będzie miał bardziej rodzinny charakter. Zaplanowano m.in.:

Bajkowy Poranek z czytaniem książki „Szkoła Astromagów. Zakazana magia”

pokaz profesjonalnej charakteryzacji aktorskiej

kolejne spektakle teatralne.

Białostocki Teatr Lalek i premiera spektaklu „Rzadkie gatunki”

Białostocki Teatr Lalek rozpocznie świętowanie 21 marca, w Międzynarodowy Dzień Lalkarza. Tego dnia odbędzie się premiera spektaklu „Rzadkie gatunki”, przygotowanego we współpracy z portugalskim Teatrem De Ferro z Porto.

Podczas wydarzenia zostanie również uhonorowana pamięć Wojciecha Szelachowskiego – wybitnego artysty związanego z teatrem lalek. Od tego dnia scena kameralna Białostockiego Teatru Lalek będzie nosić jego imię.

Widzowie będą mogli także odwiedzić wystawę „Podróże małe i duże”, prezentującą dokumentację festiwalowych podróży teatru po Europie.

Wydarzenia Akademii Teatralnej w Białymstoku

Do obchodów włącza się również Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza – Filia w Białymstoku. Jednym z ważniejszych punktów programu będzie podpisanie listu intencyjnego dotyczącego organizacji 12. edycji Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lalka nie lalka”.

Studenci zaprezentują także etiudy teatralne przygotowane w ramach zajęć z teatru ożywionej formy.

Nie Teatr i twórczość Ireneusza Iredyńskiego

W wydarzenie włącza się także Nie Teatr. 27 marca zaplanowano dzień poświęcony twórczości Ireneusza Iredyńskiego – jednego z ważniejszych polskich dramatopisarzy drugiej połowy XX wieku.

Program obejmuje:

czytanie performatywne słuchowisk autora

premierę spektaklu „Dziewczynki” w reżyserii Dariusza Szada-Bożyszkowskiego.

Białystok stawia na dostępność wydarzeń kulturalnych

Organizatorzy podkreślają, że ważnym elementem Międzynarodowego Tygodnia Teatru będzie dostępność wydarzeń dla szerokiej publiczności. Obok spektakli biletowanych pojawi się wiele wydarzeń bezpłatnych.

Dzięki temu święto teatru ma przyciągnąć nie tylko stałych widzów, ale także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką sceniczną.

(pc)