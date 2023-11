Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus” „Śpiewem – Radujmy się!” w Białymstoku

29 listopada, 2023

Pałac Branickich w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Pałac Branickich w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

10 chórów z Polski i zagranicy wystąpi podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” „Śpiewem – Radujmy się!”. VII edycja festiwalu odbędzie się 2 i 3 grudnia w Auli Magna barokowego Pałacu Branickich w Białymstoku.

– Cały weekend można słuchać chórów z całego świata. Około 400 chórzystów odwiedzi Białystok – mówi prof. Anna Moniuszko, dyrektor siódmej edycji Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus”. – Absolutnie światowy format reprezentuje przewodniczący komisji jury Eriks Esenvalds, jest to kompozytor muzyki chóralnej, ale też i chórmistrz; kompozytor, którego dzieła śpiewane są na całym świecie przez najlepsze zespoły, ale też i zespoły amatorskie. Oprócz przesłuchań konkursowych odbędą się również otwarte warsztaty z Eriksem Esenvaldsem.

W składu jury organizatorzy zaprosili też prof. Rolandasa Daugela z Litwy i prof. Violettę Miłkowską, która jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej. Na każde z wydarzeń: przesłuchania konkursowe, koncert finałowy, czy warsztaty chóralne jest wstęp wolny dla publiczności. (at)

Program:

SOBOTA

13.10 – 13.25 CHÓR ROZŚPIEWAWA ROZŚPIEWAWA CHOIR

Dyrygent: Anna Bednarska A

13.25 – 13.40 CHÓR ŻEŃSKI EUFEME FEMALE CHOIR EUFEME

Dyrygent: Michał Jan BarańskI A

13.40 – 14.00 CHÓR CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II CHOIR OF THE CENTER FOR THE THOUGHT OF JOHN PAUL II

Dyrygent: Jakub Siekierzyński A

14.00 – 14.20 VILNIUS TECH ACADEMIC CHOIR „GABIJA”

Dyrygent: Anna Miščenko A

14.20 – 14.40 MIXED CHOIR OF THE STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Dyrygent: Lauris Goss A

14.40 – 15.00 PRZERWA

15.00 – 15.15 ALLA POLACCA

Dyrygent: Anna Bednarska D

15.15 – 15.35 CHÓR LIMANOVUM przy Limanowskim Domu Kultury LIMANOVUM CHOIR

Dyrygent: Ivan Vrublevskyi D

15.35 – 15.55 PREIĻI MUSIC AND ARTS SCHOOL CHOIR

Dyrygent: Valaine Ilze B

15.55 – 16.15 ĄŽUOLIUKAS BOYS’ AND YOUTH CHOIR

Dyrygent: Miškinis Vytautas B

PRZERWA

18.00 – 19.30 OTWARTE WARSZTATY Z ERIKSEM ESENVALDSEM (grupy robocze: Chór Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku; Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

NIEDZIELA

10.00 – 10.15 ĄŽUOLIUKAS BOYS’ AND YOUTH CHOIR

Dyrygent: Miškinis Vytautas C

10.15 – 10.30 CHÓR ŻEŃSKI „EUFEME” FEMALE CHOIR „EUFEME”

Dyrygent: Michał Jan Barański C

10.30 – 10.45 VILNIUS TECH ACADEMIC CHOIR „GABIJA”

Dyrygent : Anna Miščenko C

10.45 – 11.00 CHÓR CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II CHOIR OF THE CENTER FOR THE THOUGHT OF JOHN PAUL II

Dyrygent: Jakub Siekierzyński C

11.00 – 11.15 CHÓR LIMANOVUM przy Limanowskim Domu Kultury LIMANOVUM CHOIR

Dyrygent: Ivan Vrublevskyi C

11.15 – 11.30 CHÓR LA MUSICA LA MUSICA CHOIR

Dyrygent: Karolina Filipczak-Sulima B

15.00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, konkurs o GRAND PRIX