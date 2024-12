Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Najczęstsze motywacje do angażowania się w wolontariat to chęć pomagania potrzebującym i chęć czynienia dobra – tak wynika ze statystyk. Możliwości jest wiele, może to być stała pomoc w schronisku dla zwierząt, w ośrodkach pomocowych i fundacjach, czy chociażby oddawanie krwi.

W czwartek (05.12) w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza zapytani przez nas białostoczanie mówili, że więcej angażowali się w pomoc, gdy byli młodsi.

– W wolontariacie szkolnym działałam. Dużo zbiórek robiliśmy nawet dla okolicznych domów dziecka w Białymstoku. Dużo się udzielałam, bo to lubiłam bardzo. Nie chcę powiedzieć, że to dawało uczucie spełnienia, ponieważ to jest jakby takie dość subiektywne, ale to miłe, jeżeli robisz komuś coś dobrego – mówi studentka Politechniki Białostockiej.

Działalność w wolontariacie to także zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, nauka budowania relacji i współpracy czy rozwijanie kreatywności. (hk)

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza zapytaliśmy białostoczan czy angażują się w jakąś formę pomocy: