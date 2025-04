Międzynarodowy Dzień Tańca. Posłuchaj rozmowy z białostockimi tancerkami

29 kwietnia, 2025

Alicja Złoch, Karolina Garbacik i Zuzanna Birkos, fot. Hanna Kość Alicja Złoch, Karolina Garbacik i Zuzanna Birkos, fot. Hanna Kość

Towarzyskie, nowoczesne czy uliczne – to różne gatunki tańca, które towarzyszą w życiu ludzi. We wtorek (29.04) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca.

Międzynarodowy Dzień Tańca ustanowiono go w 1982 r. przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę chrztu wybitnego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges’a Noverre’a.

– Jak pomyślimy sobie o tańcu, to to nie jest jednorodne zjawisko. Możemy mówić o sztuce tańca, czyli o tym, co możemy oglądać lub też prezentować jako artyści na scenie. Możemy mówić o zajęciach tanecznych, w których uczestniczymy, czy też możemy mówić o tańcu w kontekście rozrywki i przyjemności, samego tańczenia podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń. Taniec zawsze był i myślę, że on będzie, bo mamy potrzebę ruszania się i tańczenia, to chyba się nie zmieni, taka nasza natura – mówi Karolina Garbacik, prezes Rozwoju Sztuki Tańca w Białymstoku.

W Białymstoku jest wiele możliwości zobaczyć profesjonalnych tancerzy na scenie. To za sprawą m.in. programu Przestrzenie Sztuki, a także Podlaskich Integracji Tanecznych, które odbędą się w maju oraz Festiwalu Kalejdoskop – w czerwcu. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca: