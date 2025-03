Międzynarodowy Dzień Matematyki i Dzień Liczby Pi w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj relacji

14 marca, 2025

Dzień liczby Pi, fot. Dariusz Piekut Dzień liczby Pi, fot. Dariusz Piekut

To było prawdziwe święto królowej nauk. W Międzynarodowym Dniu Matematyki, a jednocześnie w Dniu Liczby Pi Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej przygotował wiele atrakcji. Były wykłady i warsztaty dla studentów i uczniów szkół podstawowych oraz średnich, a także piknik matematyczny.

Dzieci i młodzież podkreśla, że matematyka jest dość trudna, ale warto jej się uczyć.

– Było bardzo super i wygrałam nawet odznakę. Uczyliśmy się logicznego myślenia. Matematyka przydaje się, żeby liczyć pieniądze. Nie taki łatwy to jest przedmiot. Musimy się uczyć matematyki, żeby właśnie wykonywać różne obliczenia, różne statystyki, też do przedmiotów ścisłych. Matematyka jest głównym przedmiotem, od którego można się wszystkiego nauczyć na przykład liczenie ułamków i później to pomaga, kiedy jest się w wyższych szkołach lub później w pracy – mówią uczniowie.

Zdaniem prof. Doroty Mozyskiej, dziekan Wydziału Informatyki, matematykę trzeba traktować jako wyzwanie dla umysłu i rozwoju. – Matematyka nadal króluje i na pewno korony nigdy nie straci, bo matematyka to podstawa nie tylko jakichś obliczeń w życiu codziennym, odkąd już wiemy, co to liczba, co to pieniądze, co to ekonomia, co to statystyka. Natomiast w wielu naukach technicznych, inżynieryjnych, bez liczb, bez obliczeń, bez wzorów, po prostu się nie obędziemy – dodaje prof. Dorota Mozyrska.

Datę czternastego marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14 – co stanowi przybliżenie liczby Pi, ale to również data urodzin Alberta Einsteina oraz Władysława Sierpińskiego – wybitnego polskiego matematyka. (hk)

Relacja Hanny Kość z Dnia Liczby Pi:

Hanna Kość pytała studentów i wykładowców Wydziału Informatyki dlaczego matematyka jest fascynująca: