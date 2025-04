Międzynarodowe wielonarządowe pobranie organów do przeszczepów w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

15 kwietnia, 2025

Międzynarodowe wielonarządowe pobranie organów do przeszczepów, źródło: Medyk Białostocki Międzynarodowe wielonarządowe pobranie organów do przeszczepów, źródło: Medyk Białostocki

Serce, płuca, trzustka, dwie nerki i wątroba – międzynarodowe wielonarządowe pobranie organów do przeszczepów odbyło się w minionym tygodniu w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Sama organizacja operacji była ogromnym przedsięwzięciem. Do szpitala dziecięcego przyjechało pięć zespołów transplantacyjnych z różnych części Polski i Niemiec (każdy od zakwalifikowanego dawcy).

Dawcą była nastolatką z bardzo rzadką grupą krwi. Jej serce trafiło do Niemiec, kardiochirurdzy przyjechali z bardzo unikalnym i niezwykle drogim urządzeniem do transportu. Dzięki niemu czas na przeszczep tego organu wydłuża się z czterech godzin aż do dziesięciu. Zaś pozostałe organy rozdysponowano w kraju.

– Dzięki zgodzie rodziców pacjentki na pobranie narządów oraz dzięki zaangażowaniu i poświęceniu wielu ludzi, udało się uratować życie pięciu osobom – podsumowuje lek. Mirosław Pryzmont z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży UDSK oraz koordynator transplantacji.

W zeszłym roku w szpitalu dziecięcym w Białymstoku odbyły się trzy podobne wielonarządowe pobrania organów do przeszczepów. (red.)