Międzynarodowe warsztaty FUNGITAX z mykologami i informatykami w Politechnice Białostockiej

2 kwietnia, 2025

FUNGITAX 2025, fot. Dariusz Piekut FUNGITAX 2025, fot. Dariusz Piekut

Naukowcy z zagranicy spotykają się w Politechnice Białostockiej, aby porównywać dane z naturą. Rozpoczęły się 10-dniowe międzynarodowe warsztaty FUNGITAX dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej m.in. z Portugalii, Niemiec, Czech czy Rumunii.

Szkolenia będą się odbywać w dwóch blokach tematycznych.

– „Nature to data”, jest to ta część, gdzie z lasu dane wychodzą po to, żeby ktoś mógł je analizować i to jest ta część mykologiczna, przyrodnicza, ekologiczna. I druga część „Data to nature”, czyli dane dla natury i to jest ta część, w której matematycy, specjaliści od analizy danych, informatycy będą zajmowali się danymi, które my zbieramy jako ten zespół mykologiczny i oni będą na kampusie Politechniki Białostockiej siedzieć przed komputerami te dane analizować. Z kolei ta część mykologiczna po zakończeniu wykładów przemieści się do Centrum Naukowo-Badawczego w Hajnówce, gdzie rozpoczną prace terenowe – mówi dr inż. Ewa Zapora z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Warsztaty FUNGITAX są organizowane wspólnie przez Wydział Informatyki oraz Instytut Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Na koniec szkoleń naukowcy spotkają się aby porównać swoje wyniki. (hk)

Relacja Hanny Kość: