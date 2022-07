Międzynarodowe Szkoły Letnie na Politechnice Białostockiej

Lipiec 4, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Na przełomie czerwca i lipca Politechnika Białostocka realizuje dwie Międzynarodowe Szkoły Letnie dla młodych inżynierów. Uczestniczą w nich studenci z z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Peru, Turcji, Indii, Litwy, Łotwy oraz Polski. Na uczelni studenci uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Podczas wizyt studyjnych poznają specyfikę podlaskich przedsiębiorstw i zwiedzają nasz region.

Studenci z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Turcji oraz Indii uczestniczy w zajęciach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Szkoły Letniej „Budownictwo energooszczędne, przyjazne użytkownikom i środowisku”. Studenci biorą udział w zajęciach stacjonarnych w Politechnice Białostockiej oraz zajęciach prowadzonych w formie zdalnej.

W programie szkoły są też wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branżowych, gdzie studenci zdobywają wiedzę praktyczną.Szkoła jest realizowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, przy wsparciu pracowników Wydziału Elektrycznego i Wydziału Informatyki PB. W proces dydaktyczny włączeni są także specjaliści z zagranicznych uczelni. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w konkursie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia oraz środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci z Litwy, Łotwy, Włoch i Hiszpanii oraz studenci z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej rozpoczęła 4 lipca br. zajęcia w Międzynarodowej Szkole Letniej Advanced Digital Design Course On Modern Buildings Developing SKILLS for Young Engineers. Przez 10 dni studenci będą uczestniczyć w 40 godzinach zajęć, zawierających laboratoria, zajęcia praktyczne, pracę indywidualną oraz pracę w zespołach projektowych. Oprócz tego zrealizują 40 godzin zajęć online – minimum cztery e-moduły dotyczące energii, IoT, BIM, efektywności energetycznej budynków itp., minimum cztery e-labs z otwartym dostępem online.

Szkoła Add-On-Skills jest realizowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB. W proces dydaktyczny włączeni są także specjaliści z uczelni partnerskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne Programu Erasmus+.

Uczestnicy obu szkół letnich biorą udział w wyprawach kulturowych po Białymstoku i regionie. W czasie wolnym od zajęć mają okazję poznać kuchnię regionalną, polskie zwyczaje, tradycje oraz wziąć udział w różnych działaniach rekreacyjno-integracyjnych.

Koordynatorem obu projektów jest Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab inż Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, która podkreśla, że dzięki nawiązaniu współpracy ze studentami i uczelniami z zagranicy, realizowane są cele strategiczne naszej uczelni dotyczące umiędzynarodowienia procesu kształcenia młodych inżynierów.

– Mamy 44 studentów i 11 nauczycieli z zagranicy. Studenci uczestniczą w laboratoriach w międzynarodowych grupach, w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, zwiedzają Białystok i okolice, mają zajęcia kulturowe z nauczycielami, czyli poznają zwyczaje i polskie potrawy. Umożliwiamy jednocześnie partnerom zagranicznym organizowanie warsztatów na temat ich kultury – mówi Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab inż Dorota Anna Krawczyk, prof. PB. I dodaje: – Studenci zwiększają swoją wiedzę i kwalifikacje pracy w grupie, pracy międzybranżowej (studenci są bowiem z różnych kierunków: z inżynierii środowiska, budownictwa, mechatroniki, energetyki). Wspólnie uczą się jak stworzyć projekt.

Podczas zajęć letniej szkoły prezentowane są nowoczesne rozwiązania, zarówno od strony technologicznej, jak i projektowej – BIM.

O tym, że Międzynarodowe Szkoły Letnie to poznawanie programów, systemów zagranicznych uczelni a także nowych ludzi są przekonani studenci III roku Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. – Dowiadujemy się jak to wszystko działa w innych krajach, np. w Hiszpanii i we Włoszech jest inaczej, a podobnie w Łotwie i Litwie – stwierdza Rafał Zawistowski. – Warto tu być, żeby nauczyć się czegoś nowego, poznać programy innego kraju i nowych ludzi – dodaje Władysław Żamojtin.

Także studenci z Florencji przyznają, że mimo, iż jest dużo ludzi z różnych zakątków świata, to znajdują sporo podobieństw np. wśród technologicznych pomysłów i rozwiązań, dowiadują się jak rozwijać swoje kierunki. (mr/at)