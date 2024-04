Międzynarodowe sympozjum Baltic University Programme

18 kwietnia, 2024

„Rola uniwersytetów i badań naukowych dla zrównoważonego rozwoju regionalnego” to temat międzynarodowego sympozjum naukowego, które odbędzie się w Politechnice Białostockiej.

W poniedziałek (22.04) i wtorek (23.04) naukowcy z 6 krajów i 14 uczelni zrzeszonych w Baltic University Programme będą rozmawiać o zmianach klimatycznych zachodzących w naszym regionie świata.

– Pierwsza sesja będzie poświęcona głównie badaniom teoretycznym i wiodącym tematem wśród tych badań będzie gospodarka obiegu zamkniętego. Druga sesja to już przykłady rozwiązań praktycznych, które przedstawią nam nasi goście i podzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi rezultatami badań w tym zakresie. Natomiast trzecia sesja będzie szczególnie bliska nam, to znaczy Politechnice Białostockiej. Tutaj zaprosiliśmy naszych gości do tego, aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie budowania zrównoważonych uniwersytetów. Od 2022 roku mamy strategię „Moja zielona Politechnika” i chcemy się w tym zakresie bardzo rozwijać – mówi dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Równolegle w Politechnice Białostockiej będzie International Staff Week. Przedstawiciele uczelni partnerskich z programu Erasmus+ z całego świata będą uczestniczyć w spotkaniach na wydziałach, a także przeprowadzić wykłady dla studentów i pracowników. (hk)

