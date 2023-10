Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku

12 października, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Ponad 150 kocich piękności będzie można podziwiać podczas Międzynarodowej Wystawy Kotów Rasowych. Wydarzenie odbędzie się 14 i 15 października w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej.

Na wystawię zaprezentują się koty wielu ras: bengalskie, brytyjskie, devon, cornish rex, maine coon, norweskie leśne, neva masquerade, ragdoll, rosyjskie niebieskie, syjamskie, somalijskie, czy sfinks – mówi Anna Adamczyk z Ogólnopolskiego Klubu Kotów i Kociarzy NO PROBLEM, organizator wystawy. – Pierwszy raz w Polsce pojawi się kot elfi. To rasa jeszcze nieuznana, jest krzyżówką sfiknksa i kota american curl. Koty nie posiadają włosów i mają zawinięte do tyłu uszy.

Koty będą oceniane przez sędziów z Francji, Niemiec oraz Polski. Na wystawie nie zabraknie stoisk z akcesoriami i karmą. Równocześnie odbywać się będzie zbiórka dla kotów bezdomnych prowadzona przez Fundacje KOTKOWO.

Na wystawę można wybrać się w godz. 10:00-17:00. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera.(at)