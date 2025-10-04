Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku – ponad setka mruczących piękności

4 października, 2025

Ponad 100 kotów jest na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych, która odbywa się w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej w sobotę (04.10) i niedzielę (05.10). Są tam koty rasy maine coon, sfinksy, brytyjczyki, syjamskie, więc naprawdę przegląd różnych ras nie tylko z Polsk.

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku co roku odbywa się w październiku, czyli miesiącu dobroci dla zwierząt. Dlatego też Fundacja Kotkowo będzie miała tam swoje stoisku, aby zbierać środki na bezdomne koty. Na wystawie będą także stoiska z akcesoriami i karmą. Koty można będzie podziwiać w godz. 10:00-17:00. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (red.)