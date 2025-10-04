Home Wiadomości Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku – ponad setka mruczących piękności

Wiadomości

4 października, 2025

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku – ponad setka mruczących piękności

Rudy kot. Źródło: Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych.
Ponad 100 kotów jest na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych, która odbywa się w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej w sobotę (04.10)  i niedzielę (05.10). Są tam koty rasy maine coon, sfinksy, brytyjczyki, syjamskie, więc naprawdę przegląd różnych ras nie tylko z Polsk.

 

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Białymstoku co roku odbywa się w październiku, czyli miesiącu dobroci dla zwierząt. Dlatego też Fundacja Kotkowo będzie miała tam swoje stoisku, aby zbierać środki na bezdomne koty. Na wystawie będą także stoiska z akcesoriami i karmą. Koty można będzie podziwiać w godz. 10:00-17:00. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (red.)

Najnowsze wiadomości
Dwóch piłkarzy na boisku.
Jagiellonia walczy o fotel lid ... więcej
Kobiety na różowym tle,
Profilaktyka to tarcza – w B ... więcej
Gra w golfa.
Ośrodek Sportowy Zawady otwar ... więcej
Rudy kot.
Międzynarodowa Wystawa Kotów ... więcej
SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.