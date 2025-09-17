Międzynarodowa Szkoła Letnia w UMB: młodzi naukowcy badają otyłość

17 września, 2025

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest gospodarzem Pierwszej Międzynarodowej Szkoły Letniej „Biomarkery chorób cywilizacyjnych”. Szkoła letnia została stworzona przez młodych naukowców i jest dedykowana właśnie im – studentom, doktorantom i młodym doktorom, którzy chcą zdobywać praktyczne doświadczenie w pracy badawczej.

Otyłość – przewodni temat pierwszej edycji

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest choroba otyłościowa. To poważne schorzenie, które wykracza daleko poza kwestie estetyczne. Nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego i zaburzeń funkcjonowania niemal wszystkich narządów – od wątroby i mięśni szkieletowych, przez układ krążenia, aż po mózg i ślinianki.

– Otyłość to ogólnoustrojowa choroba zapalna. Statystyki są alarmujące – w Polsce i na świecie odsetek osób z otyłością rośnie w szybkim tempie – podkreśla dr hab. Maciejczyk.

Najlepsi z najlepszych – uczestnicy z całej Polski

Zainteresowanie szkołą letnią było bardzo duże. Spośród ponad 40 zgłoszeń wybrano 12 najlepszych kandydatów na podstawie CV i listów motywacyjnych. Do Białegostoku przyjechali młodzi naukowcy reprezentujący osiem ośrodków akademickich, m.in. z Warszawy, Radomia, Zielonej Góry, Wrocławia i Poznania.

Nauka w teorii i praktyce

Program szkoły letniej obejmuje zarówno wykłady ekspertów, jak i zajęcia praktyczne. Uczestnicy biorą udział w:

laboratoriach z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych,

badaniach na modelach komórkowych,

eksperymentach prowadzonych na zwierzętach,

badaniach klinicznych z udziałem ludzi.

Dzięki temu zdobywają unikalne doświadczenie badawcze, łącząc teorię z praktyką.

Wartość dodana dla młodych naukowców

– Sam jestem młodym naukowcem i wiem, jak trudno znaleźć miejsce, które daje kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności. Naszym celem było stworzenie takiej przestrzeni dla kolejnego pokolenia badaczy – zaznacza kierownik naukowy szkoły letniej.

Uczestnicy szkoły letniej, będą brali udział w zajęciach do 19 września.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z Pierwszej Międzynarodowej Szkoły Letniej „Biomarkery chorób cywilizacyjnych”:

(pc)