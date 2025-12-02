Home Wiadomości Międzynarodowa integracja na Politechnice Białostockiej – „Christmas Meeting” połączył studentów z całego świata

2 grudnia, 2025

Międzynarodowa integracja na Politechnice Białostockiej – „Christmas Meeting” połączył studentów z całego świata

Politechnika Białostocka ponownie stała się miejscem wielokulturowego spotkania studentów i nauczycieli akademickich z całego świata. Podczas dorocznego wydarzenia „Christmas Meeting”, które odbyło się na Wydziale Elektrycznym w Mikołajki, uczestnicy mogli poznać egzotyczne tradycje świąteczne, zintegrować się oraz spróbować polskich wigilijnych potraw. W spotkaniu udział wzięli studenci programu Erasmus oraz przedstawiciele kadry naukowej z 15 zagranicznych uczelni współpracujących z Politechniką Białostocką.

 

Międzynarodowa atmosfera i wspólne świętowanie

W wydarzeniu uczestniczyli zarówno zagraniczni, jak i polscy studenci, a także wykładowcy i pracownicy administracyjni. Jak podkreśla prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, połączenie Christmas Meeting z International Staff Week wzmocniło jego charakter:

Zdecydowaliśmy się łączyć to spotkanie dla studentów z International Staff Week. Mamy tutaj przedstawicieli różnych szczebli społeczności akademickiej. Czujemy, że środowisko jest prawdziwie międzynarodowe – mówi prof. Krawczyk.

Wsparcie miasta i znaczenie integracji

W tradycyjnym spotkaniu uczestniczył również Prezydent Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, który zwrócił uwagę na korzyści, jakie płyną z budowania relacji międzykulturowych.

Międzynarodowe spotkanie w świątecznym Białymstoku, gdzie widzimy młodzież z całego świata, to inicjatywa, którą miasto zawsze będzie wspierało. Wydarzenia takie jak to pokazują różnice kulturowe, ale też uczą i integrują. Być może część studentów zdecyduje się zostać tu na dłużej – podkreśla Tadeusz Truskolaski.

Erasmus na Politechnice Białostockiej – międzynarodowe środowisko na co dzień

Co roku na uczelni studiuje około 500 zagranicznych studentów, którzy przyjeżdżają do Białegostoku w ramach programu Erasmus. Christmas Meeting to jedno z najważniejszych wydarzeń integracyjnych w ich kalendarzu – łączy tradycje, kuchnię i kulturę wielu państw, tworząc wyjątkową przestrzeń do wymiany doświadczeń.

xmas meeting
