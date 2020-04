Michałowopomaga. Gmina przekazała ozonatory

Kwiecień 3, 2020

źródło: UM Michałowo

Gmina Michałowo wspiera służbę zdrowia. Samorząd kupił cztery ozonatory, z których dwa trafiły do szpitala MSWiA w Białegostoku. Kolejne dwa urządzenia będą służyć instytucjom działającym na terenie gminy.

Jeden ozonator został już przekazany strażakom OSP i stacjonującej karetce pogotowia.

– Ozonatory będziemy udostępniać naszym jednostkom, ale również ośrodkom zdrowia, aptekom, poczcie, bankom, parafiom i innym podmiotom, które wyrażą taką chęć i świadczą usługi społeczeństwu – mówi burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Jest to jedno z wielu działań. W przyszłym tygodniu do Michałowa dotrze zamówiony w dużej ilości płyn do odkażania, którym również gmina ma zamiar podzielić się z innymi.

– W tej sytuacji wszyscy musimy sobie pomagać. I my w miarę naszych możliwości również chcemy to robić. W ten sposób dbamy o naszych mieszkańców. Pamiętajmy, że w przypadku zakażenia wirusem, chorzy trafią właśnie do szpitala MSWiA, a zajmie się nimi najpierw stacjonująca u nas karetka. Stąd decyzja o przekazaniu ozonatorów. W razie konieczności będziemy naszą pomoc zwiększać – zapowiada Marek Nazarko. (mt/mc)