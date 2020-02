Michałowo stawia na „praktyczną” wiedzę. Gmina tworzy szkołę disco-polo

Luty 20, 2020

Pierwsza w Polsce szkoła disco polo z klasą o profilu estradowym powstanie w podbiałostockim Michałowie. To pomysł burmistrza gminy, by tamtejsze liceum znowu tętniło życiem.

– My stawiamy na szkołę atrakcyjną dla ucznia – tłumaczy burmistrz Michałowa Marek Nazarko. – Duża nisza jest niezagospodarowana. Dzisiaj jak ktoś chce założyć zespół to musi szukać informacji w internecie, jak to zrobić, jak miksować. I się zaczyna tak zwane chałupnictwo. My chcemy dać profesjonalną wiedzę. Chcemy profesjonalnego kelnera, kucharza, dlaczego tu ma nie być profesjonalizmu? – pyta burmistrz Nazarko.

Uczniowie do wyboru będą mieli zajęcia wokalne, muzyczne lub taneczne. Będą także kształcić się w zakresie techniki studyjnej. Dzięki temu poznają tajniki pracy realizatora dźwięku czy też produkcji muzycznej. Dowiedzą się, jak nagrywać partie wokalne i instrumenty oraz jak tworzyć choćby podkłady muzyczne.

Michałowo dysponuje własnym studiem nagrań, z którego uczniowie będą mogli swobodnie korzystać. Samorząd już nawiązał współpracę z firmą Green Star – wydającą albumy disco-polo i Marcinem Millerem, liderem zespołu Boys.

Obecnie w Zespole Szkół w Michałowie uczy się sześćdziesięcioro uczniów. W klasie maturalnej jest ich jedynie czworo. (mt/mc)