Michałowo. Duże zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi

Sierpień 12, 2020

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

Wystarczyło osiem dni, by do Urzędu Miejskiego w Michałowie trafiło aż 61 wniosków od zainteresowanych osób, które są chcą zamieszkać w nowo budowanych domach w Michałowie. Burmistrz miasteczka już planuje zakup nowych działek pod kolejne takie inwestycje.

Program „Zamieszkaj w Michałowie” to najnowsza propozycja gminy, która ma zachęcić młodych mieszkańców do pozostania w mieście, ale także być magnesem dla innych, by na stałe przeprowadzić się do Michałowa. Stąd pomysł burmistrza, by w Michałowie powstało osiedle domów komunalnych (w każdym planowane są cztery mieszkania o wielkości: 59 oraz 106 m2).

– Takie domy zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o naszym mieście. Można będzie je wynajmować, albo wykupić na własność – podkreśla burmistrz. – Szczerze mówiąc skala zainteresowania naszym pomysłem przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się już 61 chętnych – oczywiście z Michałowa, ale też pobliskiego Gródka, Białegostoku, ale i innych miejscowości.

Obecnie gmina planuje budowę 17 takich domów (68 mieszkań). I w dalszym ciągu czeka na wnioski od chętnych, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z Michałowem. Gmina czeka na zgłoszenia do końca września.

– Ta inwestycja planowana jest na lata 2021-22. Myślę, że już niedługo jako gmina kupimy nowe działki pod budowę kolejnych domów w tej okolicy. Na dzień dzisiejszy szacuję, że może to być 12 domów, czyli 48 mieszkań – podkreśla burmistrz Nazarko.

Nowe mieszkania będą wyposażone we wszystkie media. Budynki będą przyłączone do miejskiego ciepłociągu, co zdecydowanie spowoduje, że rachunki zostaną obniżone do minimum. Warto też podkreślić, że mieszkańcy Michałowa zwolnieni są z płacenia podatku od nieruchomości.

Gmina proponuje atrakcyjne finansowanie inwestycji. Zarówno w przypadku domów 59m2 jak i 106m2 będą dostępne dwie formy nabycia nieruchomości: wynajem i wykup. W przypadku wynajmu, umowa jest bezterminowa z możliwością wykupu na własność po 15 latach użytkowania. Czynsz za mniejsze mieszkanie oscylować będzie wokół 395zł/mc natomiast w drugim przypadku 595zł/mc. Wynajem skierowany jest do mieszkańców gminy Michałowo, którzy na dzień oddania mieszkań do użytku zamieszkiwali na terenie gminy Michałowo od co najmniej roku i nie posiadają innych praw do lokali/domów mieszkalnych na terenie gminy. Wykup od wynajmu różni się z kolei przeniesieniem praw własności mieszkania od razu na użytkownika, który spłaca ratę wraz z czynszem do Spółki. W tym przypadku nie zachodzi konieczność zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości (kredyt zaciąga spółka w imieniu lokatorów). Wykup skierowany jest do wszystkich chętnych, nie ma tu warunku zamieszkiwania na terenie gminy Michałowo. Czynsze wraz z ratą wynoszą odpowiednio 790 zł oraz 1190 zł. Istnieje możliwość spłaty zobowiązania bez odsetek po 5 latach. W przypadku wykupu niezbędna jest wpłata 30% wartości inwestycji celem partycypacji w kosztach budowy. Informujemy iż dokładna wysokość czynszu zostanie podana po podpisaniu umowy z bankiem, jednak nie powinna znacząco odbiegać od wstępnych wyliczeń.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zamieszkajwmichalowie.pl i od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 734 496 354. (mt/mc)