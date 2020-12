Michałowo ma już budżet na 2021 rok

Grudzień 31, 2020

Zdecydowaną większością głosów Radni Michałowa uchwalili budżet na 2021 rok. Zdaniem burmistrza miasta, Marka Nazarki „budżet prorozwojowy, ambitny i realizujący potrzeby mieszkańców”.

Dochody gminy planowane są w wysokości 44 mln 187 tys. złotych, a wydatki w wysokości 48 mln 177 tys. złotych. Deficyt gminy – 3 mln 990 tys. złotych – zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych, gmina spłaci też zobowiązania z lat ubiegłych w wysokości 610 tys. złotych.

– To jest drugi budżet w tej kadencji i uważam, że słusznym jest porównanie go do pierwszego. A budżet na rok 2021 w porównaniu z rokiem 2020 jest o prawie 6 mln wyższy (dochody były na poziomie 38 mln 250 tys. złotych) – mówił w czasie sesji Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. – To budżet rozwoju, jeśli wziąć pod uwagę ilość inwestycji. Myślę, że wykorzystujemy ten czas w sposób najlepszy z możliwych. Nie rezygnujemy przy tym z programów społecznych, jak 2000 plus (dofinansowanie dla najbardziej potrzebujących w gminie), dalszej budowy dróg dojazdowych do gospodarstw czy finansowego wsparcia docieplania domów. To też budżet ambitny, ale i pełen oszczędności – budżety jednostek gminnych zostały okrojone w stosunku do ich propozycji.

Największą część dochodów stanowią dochody własne – 45 proc., dotacje celowe ok 19 proc., dotacje UE także na poziomie ok. 19 proc., i ok 18 proc. to subwencje: oświatowe, równoważące, wyrównawcza.

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 8 414 321 złotych. Na pomoc społeczną i rodzinę – 10 mln 402 tys. złotych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki zaplanowane na poziomie 1 mln 609 tys. złotych. (GOK, Biblioteka, ochrona i opieka nad zabytkami). Zaplanowano 2 mln 480 tys. złotych na kulturę fizyczną oraz sport.

Transport i łączność to wydatki rzędu 4 mln 710 tys. złotych, w tym 891 tys. złotych na drogi powiatowe, 103 tys. złotych na dofinansowanie kursów autobusów, drogi publiczne gminne – 3 mln 712 tys. złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 mln 280 tys. złotych, gospodarka mieszkaniowa – 2 mln 168 tys. złotych. W 2021 roku wydatki inwestycyjne w Michałowie zaplanowano na kwotę w wysokości 11 mln 794 tys. złotych (środki własne to 4 mln 857 tys. złotych, a środki UE – 6 mln 937 tys. złotych).

Jedenastu radnych było za przyjęciem budżetu, trzech zaś było przeciw. (mt/mc)