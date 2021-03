Michałowo dofinansuje budowę dróg dojazdowych

Marzec 3, 2021

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

Mieszkańcy gminy Michałowo mogą już ubiegać się o dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych do posesji i terenów rolnych. W budżecie gminy jest na to blisko pół miliona złotych.

Wnioski o wsparcie będą przyjmowane do końca marca. To drugi rok tego programu pomocy. W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 15 wnioskodawców.

– Pilotażowy program sprawdził się w ubiegłym roku i cieszył się zainteresowaniem mieszkańców, więc chcemy go w tym roku kontynuować. Mamy wyremontowane drogi główne do wsi, teraz idziemy krok dalej, by pomóc wyremontować drogi do posesji i terenów rolnych – mówi burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg dojazdowych do posesji oraz terenów rolnych z budżetu gminy w latach 2020 – 2024 zakłada dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do posesji o długości 250 metrów i szerokości do 3 metrów emulsją asfaltową lub drogi o długości 1 kilometra i szerokości do 3 metrów nawierzchnią żwirową o grubości 0,2 m oraz dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do terenów rolnych o długości do 1 kilometra i szerokości do 3 metrów nawierzchnią żwirową o grubości 0,2 m.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub elektronicznie: email: sekretariat@michalowo.eu do 31 marca do godz. 15.15. (mt/mc)