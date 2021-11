Michałowo. Centrum pomocy humanitarnej rozpoczyna działalność

Listopad 8, 2021

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

W Michałowie powstało centrum pomocy humanitarnej. To wspólna inicjatywa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz samorządu Michałowa.

Punkt zostanie uruchomiony dzisiaj (08.11) i będzie czynny przez 24 godziny na dobę, by dostarczać medykom, organizacjom pozarządowym i wolontariuszom niezbędne rzeczy dla imigrantów. Centrum zaopatrzone jest w koce, śpiwory, karimaty, ale także w jedzenie wysokokaloryczne i ciepłe napoje.

– Kryzys humanitarny na wschodniej granicy dotknął także gminę Michałowo. Jako samorząd uruchomiliśmy tu punkt pomocy, by każdy potrzebujący człowiek uzyskał tu pomoc. Idą dary z całej Polski, ale nam jako małemu samorządowi trudno jest to organizacyjnie i personalnie ogarnąć. A chcemy pomóc tak, by ta pomoc docierała tam, gdzie powinna trafiać. Inicjatywa Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utworzenia tu centrum pomocy humanitarnej jest niezwykle potrzebną, dlatego ją wspieramy i razem będziemy tę pomoc realizować – powiedział burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

– Gdy siedzimy w swoich ciepłych mieszkaniach, nic nam nie kapie na głowy, pijemy ciepłą herbatę, a wiadomości, które do nas przychodzą są nakrywane kolejnymi. 60 proc. ankietowanych akceptuje obecność organizacji pozarządowych na granicy. A co się dzieje z tymi 40 proc? Nie chcecie żebyśmy tu byli? Nie chcecie rzetelnych informacji o tym, co nas czeka? Idzie zima, to może być najbardziej tragiczny moment dla tych ludzi. Nauczmy się rozwiązywać problemy jak najbardziej humanitarnie, bo to nie skończy się dziś ani jutro, ani pojutrze, a nie wiemy ilu ludzi do nas idzie – 5 tysięcy, 50, czy 500 tysięcy. Chcesz pomóc – pomagaj. Nie chcesz – nie przeszkadzaj! – apelował Jerzy Owsiak.

Obok Zespołu Szkół w Michałowie i kontenerów WOŚP, których aktualnie jest pięć, Polski Czerwony Krzyż rozstawił swój namiot ze środkami medycznymi oraz sanitarnymi. (ea)