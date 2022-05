Michał Wielewicki i „Dzień świra”w białostockim NieTeatrze

Maj 10, 2022

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

Pełna goryczy groteskowa komedia Marka Koterskiego „Dzień świra” zostanie wystawiona na scenie białostockiego NieTeatru. Już w niedzielę (15.05) o 18:00 w sztuce tej zobaczymy Michała Wielewickiego.

Przypomnijcie sobie, że żyjecie w świecie stworzonym wyłącznie dla Was i tylko z myślą o Was. O Waszym szczęściu osobistym i rodzinnym. O Waszym dobrobycie… W świecie o znanym, przewidywalnym i akceptowanym porządku, który daje Wam poczucie bezpieczeństwa, zachęca do rozwoju i myślenia o przyszłości. Twórca tej rzeczywistości swoimi wypowiedziami i działaniami ugruntowuje i wzmacnia w Was zadowolenie, zagrzewając w ten sposób do budowania naszego wspólnego domu. Skoro tak jest, to teraz możecie być pewni, że od tej pory nikt Wam nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe – białe! Witajcie w Raju!

Tekst Koterskiego nie zestarzał się ani na jotę (chciałoby się powiedzieć – niestety). Jak trafnie ośmieszał rzeczywistość sprzed dwudziestu lat, tak samo skutecznie i zabawnie opisuje nasze współczesne sprawy. Śmiejmy się, ale pamiętajmy: jesteśmy towarzyszami podróży naszego bohatera. Ale czy aby na pewno chcielibyśmy powtórzyć jego los?

Michał Wielewicki – Urodził się w 1978 w Gdyni. Aktor z powołania, o dużym potencjale komediowym, ale nie tylko. Absolwent PWST we Wrocławiu w 2003 roku. Ma na swoim koncie ponad 40 ról teatralnych na deskach m.in.: Teatru Wybrzeże(Gdańsk), Teatru im. Bogusławskiego (Kalisz), Teatru Rampa (Warszawa), Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (Warszawa), czy Teatru Doc. (Moskwa); Ostatnio można go zobaczyć w spektaklu „Bóg Mordu” (Yasmina Reza) na deskach Teatru Miejskiego w Lesznie. Zagrał też w wielu polskich serialach, m.in.: Prokurator, Uwikłani, M jak Miłość, Prawo Agaty, Barwy Szczęścia, Pierwsza Miłość, Komisja Morderstw, Sexify, Rysa, Układ, Szadź oraz w produkcjach filmowych takich jak: 80 milionów, Jak pokonać kaca, Bo we mnie jest seks. (mt)