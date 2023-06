Michał Śnietka, student Politechniki Białostockiej w kadrze narodowej na mistrzostwa świata w triathlonie

30 czerwca, 2023

Michał Śnietka, student logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej po raz pierwszy wystartował w triathlonie w lipcu 2022 roku, a już w listopadzie zdobył 13 miejsce na mistrzostwach świata w Abu Dhabi. W tym roku będzie reprezentował uczelnię i nasz kraj podczas mistrzostw świata w Pontevedra w Hiszpanii. Wierzy, że poprawi swoje miejsce w klasyfikacji światowej.

Wszystko zaczęło się 11 lat wcześniej od… motocrossu. Młody chłopak miał smykałkę do jazdy, a przy tym, na początku tylko dla zdobycia kondycji zaczął biegać i jeździć na rowerze. Połknął bakcyla sportu i co roku musi zaliczyć przynajmniej jeden półmaraton. Kiedy wybrał studia w Politechnice Białostockiej, na kierunku logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej mocno zaangażował się w zdobywanie wiedzy. Dołączył do Studenckiego Koła Naukowego LogiSQUAD, a wkrótce został jego prezesem.

Ciekawy świata chłopak, idąc z duchem umiędzynarodowienia Uczelni, zdecydował się na wyjazd na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ do Hiszpanii. I tam nastąpił kolejny punkt zwrotny w jego życiu jako miłośnika sportu. Nie dość, że przebiegł półmaraton w Walencji w czasie 1 godziny i 38 minut, to jeszcze zainteresował się triathlonem.

– Miałem super warunki do trenowania wszystkich trzech dyscyplin sportowych triathlonu – opowiada Śnietka. – Trenowałem trzy razy w tygodniu pływanie, dwa razy w tygodniu bieganie i raz miałem jeden długi trening na rowerze.

Po powrocie do Białegostoku czuł, że musi sprostać nowym sportowym wyzwaniom. – Pierwszy raz w triathlonie wystartowałem 3 lipca 2022 r. w Skierniewicach zajmując 3 miejsce (kat. M18, dystans 1/4IM), następnie w Elblągu 1 miejsce (kat. M18, dystans 1/4IM) i w Gołdapi również zajmując 1 miejsce (kat. M18, dystans 1/4IM) w zawodach z cyklu Garmin Iron Triathlon – opowiada Śnietka. – 21 sierpnia 2022 r. wystartowałem w Mistrzostwach Polski w Triathlonie w Białymstoku osiągając czas 2:20:10 i zajmując 3 miejsce (M18, dystans olimpijski), dzięki temu, zostałem powołany przez Polski Związek Triathlonu do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w Triathlonie 24-26.11.2022 w Abu Dhabi.

Wyjazd studenta logistyki wsparła finansowo Politechnika Białostocka. Tam w swojej grupie wiekowej zajął 13 miejsce. – Jestem całkiem zadowolony, bo to jest jednak 13 miejsce w skali całego świata – nie kryje dumy Śnietka. Był w kadrze narodowej, ale oczywiście również reprezentował tam Politechnikę Białostocką.

Michał Śnietka zimą nie tylko pilnie zdobywał zaliczenia i bronił pracy inżynierskiej, ale też trenował na basenie i w domu – na trenażerze kolarskim. Wraz z rozpoczęciem sezonu student już studiów magisterskich, czyli II stopnia na kierunku logistyka umiał połączyć zdobywanie wiedzy ze startami w kolejnych zawodach.

– Na początku były w Żyrardowie, potem w Nieporęcie i teraz były w Olsztynie – wymienia swoje starty w triathlonach jednym tchem już inżynier Śnietka. – Były to klasyfikacje na mistrzostwa świata w Hiszpanii w Pontevedra, które odbędą się 22-24 września tego roku. Jestem w kadrze narodowej Polskiego Związku Triathlonu, także będę reprezentował Polskę oraz Politechnikę Białostocką.

Taki wyjazd nie byłby możliwy bez wsparcia największej w Polsce północno-wschodniej uczelni technicznej. – To wszystko jest możliwe dzięki Politechnice Białostockiej, która tak na dobrą sprawę bardzo wsparła moje treningi poprzez możliwość trenowania na siłowni, poprzez wsparcie finansowe, ale również promocyjne – mówi Michał Śnietka. – Politechnika mnie odpowiednio wypromowała. Zrobiliśmy dużo filmików, zdjęć, a to wszystko w oczach sponsorów jest bardzo atrakcyjne. Dlatego, kiedy zdobyłem możliwość reprezentowania Polski, zdecydowałem aby tam pojechać. Nie ma nad czym się zastanawiać, bo w życiu jest ważne, żeby robić trudne rzeczy, ale takie które nam przynoszą bardzo dużo satysfakcji.

Taki jest inż. Michał Śnietka, student I semestru studiów II stopnia na kierunku logistyka. Z inżynierską precyzją łączy plan treningów z planem studiów i przewiduje następne kroki swojej kariery sportowej. (jd)