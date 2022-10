Miasto zamierza kupić żubra do białostockiego zoo

Październik 11, 2022

Akcent ZOO, fot. Małgorzata Turecka Akcent ZOO, fot. Małgorzata Turecka

Po śmierci jedynego żubra w Akcent Zoo w Białymstoku miasto rozważa zakup kolejnego osobnika. Być może nie jednego.

Żubr z białostockiego Akcentu Zoo odszedł 6 października ze starości, miał 20 lat. Nazywany przez pracowników „Niuniusiem” urodził się w białostockim zoo. Był jednym z najstarszych żyjących w niewoli żubrów. – W naszym zoo mamy około 50 zwierząt, w różnym wieku, od młodzieńczego, aż do zaawansowanego w danym gatunku. Taki był żubr, 20 lat to kres życia tych zwierząt – wyjaśnia Sławomir Chlabicz, zastępca kierownika Akcent Zoo.

Różne zwierzęta żyją różnie długo. – Niedźwiedź ma 37 lat, ale też żyje zdecydowanie dłużej. Osły są w wieku od 10 do 18 lat, kuc to młodzieniaszek – ma 12 lat, starsze są zdecydowanie łanie, najstarsza liczy już 22 lata. Wszystkie zwierzaki są w dobrej kondycji – mówi Sławomir Chlabicz.

Miasto już rozważa kupno nowego żubra. – Próbujemy się zorientować, jakie okazy żyjące w ośrodkach hodowli w Polsce są obecnie dostępne. Jesteśmy też w kontakcie z Białowieskim Parkiem Narodowym, który zajmuje się m.in. prowadzeniem księgi rodowodowej żubrów i może nam pomóc w tej kwestii. Decyzje o kupnie mogą zostać podjęte niebawem, aby można było zorganizować bezpieczne przemieszczenie zwierząt, bo być może będzie to więcej niż jeden żubr – informuje Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Akcent Zoo w Parku Konstytucji 3 Maja od października do końca marca jest czynne od godziny 9:00 do 16:00. W pozostałe miesiące jest otwarte dłużej, bo do 18:00. Wstęp jest wolny. (at)