Miasto wsparło drużynę Rugby Białystok

Październik 21, 2020

źródło: UM w Białymstoku

Białostocki magistrat został partnerem głównym drużyny Rugby Białystok.

Grupa grająca w pierwszej lidze ma promować miasto w trakcie zmagań, a także po. W ramach umowy rugbyści m.in. będą reklamować Białystok podczas transmisji spotkań w internecie oraz skrótów pomeczowych, wyprodukują cykl filmów promujących atrakcje turystyczne miasta czy będą promować nowy fanpage Odkryj Białystok na Facebooku.

– Rugby Białystok to jeden z faworytów obecnego sezonu pierwszej ligi rugby. Po czterech kolejkach są samodzielnym liderem tabeli z kompletem zwycięstw i są na dobrej drodze do awansu do najwyższej klasy rozgrywek, Ekstraligi – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Trzymamy kciuki za białostocką drużynę i jej sukcesy.

Rugby Białystok to jedyny klub z tej dyscypliny sportu funkcjonujący na Podlasiu. Oficjalnie istnieje od 2014 roku i obecnie zrzesza około 80 zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. (źródło: bialystok.pl, red.ea/mc)