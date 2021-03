Miasto planuje odłowić kilkadziesiąt dzików z terenów Białegostoku

Marzec 25, 2021

Białostocki magistrat chce odłowić 80 dzików z terenów miasta na przestrzeni czterech latach. W tej sprawie prezydent Białegostoku zwrócił się do sejmiku województwa podlaskiego z projektem uchwały dotyczącym tzw. „odłowu dzików z uśmierceniem, a przy braku możliwości odłowu poprzez odstrzał redukcyjny”.

W dokumencie wskazane jest, że ograniczenie populacji dzika ma odbyć się w okolicy Krywlan.

Anna Kowalska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku tłumaczy, że takie działanie jest niezbędne, ponieważ dziki coraz śmielej wchodzą do miasta, co zagraża życiu i zdrowi białostoczan.

– Problem z dzikami pojawiającymi się w różnych miejscach Białegostoku jest poważny. Tylko w ubiegłym roku do Straży Miejskiej i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od mieszkańców, właśnie w tej sprawie. Na dodatek według naszych obserwacji, z każdym rokiem jest coraz więcej takich zdarzeń. Problem ten wiąże się z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców a także ze zniszczeniami terenów zielonych, dlatego do sejmiku województwa podlaskiego został złożony wniosek, aby go rozwiązać – dodaje Anna Kowalska.

Sejmik na najbliższej sesji, w poniedziałek (29.03) ma podjąć uchwałę, która określi dokładne miejsce, czas, warunki i sposób odłowu dzików. (ea/mc)