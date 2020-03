Miasto odłoży w czasie płatności czynszów w białostockich lokalach ZMK

Marzec 19, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Przedsiębiorcy, którzy dzierżawią od miasta lokale komunalne będą mieli odłożone w czasie terminy płatności czynszów. Na razie o miesiąc.

– Bez żadnego wniosku dla tych, którzy nie mogą uregulować na bieżąco zobowiązań wynikających z czynszu, te płatności odraczamy o jeden miesiąc. Jednocześnie za ten okres nie będziemy naliczać żadnych odsetek – poinformował prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

Jeżeli pojawią się zaległości czynszowe, miasto będzie mogło zaległości te umarzać.

– Jeżeli zapłacenie czynszu będzie zagrażało istnieniu przedsiębiorstwa to oczywiście będziemy do tych wniosków podchodzić pozytywnie. Natomiast jeżeli są zasoby przedsiębiorstwa, żeby zapłacić ten czynsz, to my też jako miasto musimy mieć dochody. Każdy z nas pewnie straci sporo na tym kryzysie. Musi być solidarność – kwituje Tadeusz Truskolaski.

Takich przedsiębiorców jest w Białymstoku około siedmiuset. (mt/mc)