Metroliga – konkurs wiedzy o metrologii. Zwyciężyli uczniowie z Akademickiego LO Politechniki Białostockiej

22 maja, 2023

18 dwuosobowych drużyn z Białegostoku, Grajewa, Warszawy i Lublina stanęło w szranki w konkursie „Metroliga”. Hasło przewodnie drugiej edycji konkursu brzmi „Metrologia w służbie ochrony środowiska”.

„Metroliga” jest konkursem wiedzy na temat metrologii dedykowanym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. A metrologia jest nauką o miarach, sposobach dokonywania pomiarów oraz interpretacji uzyskanych wyników. Metrologia w Polsce ma już ponad 100-letnią historię.

– Jesteśmy dziś na Światowym Dniu Metrologii, to dzień poświęcony pomiarom, a pomiar jest podstawowym narzędziem poznania świata – mówił przed rozpoczęciem konkursu prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, prof. Mirosław Świercz. – Kilka lat postanowiliśmy zaproponować konkurs „Metroliga” dla młodych ludzi. To zachęcenie młodzieży to tego, by poświęciła swoją uwagę sprawom pomiarów.

Mówi prof. Mirosław Świercz:

Zdaniem dr. hab. inż. Wojciecha Walendziuka prof. PB, konkurs jest potrzebny, bo mierzymy wszystko, co jest wokół nas, codziennie.

Konkurs składał się z 3 części. Część I to opracowanie przez zespół plakatu związanego z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia w służbie ochrony środowiska”, część II to test wiedzy, który polegał na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Część III – praktyczna polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Z tymi zadaniami najlepiej poradzili sobie Oliwier Połeszańczyk i Jakub Rolak z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Drugie miejsce wywalczyli Kacper Fidor i Jakub Hałaczkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 w Warszawie. Trzecią lokatę zajęli Wojciech Karpiesiuk i Piotr Michalski z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

– To konkurs multidyscyplinarny: trochę fizyki, chemii, elektryczności dla uczniów liceów techników od I do IV klasy. To ludzie ambitni i ten konkurs pomoże im w przyszłej drodze zawodowej – wskazuje prof. Adam Idźkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej:

Udział w tym konkursie, to ciekawe chociaż skomplikowane doświadczenie – przyznają młodzi uczestnicy konkursu Metrologia:

Finał ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Metrologii „Metroliga 2023” odbył się Na Wydziale Chemii UwB w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Metrologii. Organizatorem był Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku oraz Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jako Partner strategiczny. (at)