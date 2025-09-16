Metoda teorii ugruntowanej – Politechnika Białostocka z unikalną publikacją

16 września, 2025

Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prezentuje monografię „Metoda teorii ugruntowanej w praktyce badawczej: studia przypadków” wydaną przez PB, fot. A. Jakuć Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prezentuje monografię „Metoda teorii ugruntowanej w praktyce badawczej: studia przypadków” wydaną przez PB, fot. A. Jakuć

Czy z codziennych obserwacji i rozmów można zbudować teorię, która wyjaśnia mechanizmy rządzące światem? Odpowiedź brzmi: tak. Właśnie temu służy metoda teorii ugruntowanej, której najnowszą monografię wydała Politechnika Białostocka. Publikacja „Metoda teorii ugruntowanej w praktyce badawczej: studia przypadków” powstała pod redakcją prof. Joanicjusza Nazarko z Wydziału Zarządzania PB we współpracy z doktorantami Szkoły Doktorskiej.

– Metoda teorii ugruntowanej jest stosunkowo młodą metodą badawczą. Jej źródła są w badaniach socjologicznych, kiedy twórcy tej metody zastanawiali się, jak na podstawie opinii, wypowiedzi i odczuć osób wyjaśniać zjawiska społeczne – tłumaczy prof. Joanicjusz Nazarko.

Posłuchaj rozmowy z prof. Joanicjuszem Nazarko.

Z czasem podejście to zaczęto stosować w wielu dziedzinach. Dlatego nowa monografia PB pokazuje, że metoda sprawdza się zarówno w naukach społecznych, jak i w medycznych czy technicznych. Publikacja zawiera studia przypadków, w których doktoranci wykorzystali teorię ugruntowaną do analizy różnorodnych zjawisk.

– To jeden z niewielu tytułów w języku polskim poświęconych tej metodzie. Poza tym to efekt partnerskiej współpracy młodych badaczy z promotorem. Wspólny wykład i zajęcia przerodziły się w książkę, która jest unikalna na rynku – podkreśla profesor.

Autorzy w przystępny sposób pokazują, jak metoda może prowadzić do wartościowych rezultatów. Wśród opisanych obszarów badań znalazły się m.in. telemedycyna, technologie cyfrowe czy handel międzynarodowy. – Mnie szczególnie zaintrygował rozdział dotyczący telemedycyny. To bardzo przyszłościowy kierunek rozwoju medycyny, w którym metoda teorii ugruntowanej pozwala dostrzec nowe możliwości – mówi prof. Nazarko.

Książka liczy 160 stron i – jak zaznacza jej redaktor – można ją przeczytać w krótkim czasie, a jednocześnie stanowi solidne kompendium wiedzy dla doktorantów, studentów i badaczy z różnych dziedzin.

Publikacja Politechniki Białostockiej to nie tylko pozycja naukowa, ale i inspiracja do prowadzenia badań w sposób bardziej otwarty, oparty na uważnej obserwacji i analizie rzeczywistości. (AJ)

