Metal nie umiera – Summer Dying Loud we wrześniu z relacjami w Radiu AKADERA!

13 sierpnia, 2025

Mat. org. Mat. org.

Szesnasta edycja Summer Dying Loud, jednego z największych i najlepszych festiwali metalowo-rockowych w Polsce, odbędzie się już w pierwszy weekend września. Na festiwalu w Aleksandrowie Łódzkim będzie dziennikarz Radia AKADERA Sebastian Semi Michałowski, który będzie relacjonował najważniejsze koncerty.

Jak twierdzą organizatorzy, lineup tegorocznej edycji prezentuje się najmocniej w 15-letniej historii festiwalu. Headlinerami są Venom (Wielka Brytania) z oryginalnym wokalistą Cronosem – jednym z praojców black metalu, deathmetalowy Grave (Szwecja), który wystąpi w oryginalnym składzie z 1991 r. i zagra set z pierwszych trzech albumów, a także uwielbiany w Polsce Samael (Szwajcaria) z materiałem z kultowej płyty „Ceremony of Opposities”. Kultowymi zespołami można też nazwać kolejnych headlinerów – to brytyjski Carcass, który stworzył podwaliny pod grindcore`a, a następnie – pod melodyjny death metal, a także Terrorizer (USA) z Davidem Vincentem (m.in. Vltimas, ex-Morbid Angel) i Petem Sandovalem (m.in. ex-Morbid Angel) w składzie.

– Wiele zespołów z tegorocznej edycji wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Prym wiedzie tutaj Cave In z USA, który pomimo 30- letniej historii, pełnej sukcesów wydawniczych, nigdy wcześniej nie zagrał w naszym kraju – podkreślają organizatorzy Summer Dying Loud. – Z kolei Portal do Polski przyleci z Australii, by również po raz pierwszy zaprezentować się fanom. Debiutancki koncert na polskiej ziemi zagra też holenderski Gott wokalistki Faridy Lemoucchi z kultowego The Devil’s Blood – dodają.

Siłą imprezy w Aleksandrowie Łódzkim są nie tylko występy zespołów starej szkoły metalu z lat 80. I 90., ale też niesztampowy program, pozwalający na prezentację grup, które trudno nazwać jednoznacznie metalowymi. Jedną z nich będzie Cult of Luna (Szwecja), która słynie z koncertów, będących nie tylko ucztą muzyczną, ale też spektaklem wizualnym. Także Mortiis (Norwegia), czyli oryginalny basista wielkiego Emperor, już 30 lat temu rozstał się z black metalem, eksplorując różne odmiany elektroniki.

Podczas festiwalu wystąpi około 20 grup z Polski. Wspomnieć należy o zespołach Dom Zły, który był nominowany do „Fryderyka 2025”, Terrestrial Hospice – blackmetalowej grupie Inferna (m.in. Behemoth, Azarath), dla której koncert w Aleksandrowie Łódzkim będzie pierwszym w historii, punkowo-hardcore`owym Jad, słynącym z doskonałych koncertów czy Deamonolith, którego ubiegłoroczny debiut płytowy wywołał poruszenie na scenie deathmetalowej. Więcej o programie – na stronie: https://www.facebook.com/SummerDyingLoud

Koncertom będzie towarzyszyć m.in. wystawa Art Hunt, na której prace zaprezentuje kilkunastu artystów tworzących w estetyce muzyki metalowej. Jednym z nich będzie Christophe Szpajdel, belgijski grafik o polskich korzeniach, twórca ponad 10 tys. logotypów zespołów z całego świata, m.in. Moonspell, Emperor, Disgrace, Old Man’s Child, Desaster, a także… białostockiego Abused Majesty. (sm)