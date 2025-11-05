Home Wiadomości „Męski Listopad” w Białymstoku. Tysiąc darmowych badań prostaty i testosteronu dla mężczyzn po 40. roku życia

6 listopada, 2025

„Męski Listopad” w Białymstoku. Tysiąc darmowych badań prostaty i testosteronu dla mężczyzn po 40. roku życia

Białostockie Centrum Onkologii Białostockie Centrum Onkologii źródło: UWP
Białostockie Centrum Onkologii rozpoczęło tegoroczną edycję kampanii profilaktycznej „Męski Listopad”, której celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów męskich, w szczególności raka prostaty. W ramach akcji przygotowano tysiąc bezpłatnych badań poziomu PSA oraz testosteronu dla mężczyzn po 40. roku życia. To okazja, aby bez skierowania i bezpłatnie sprawdzić stan zdrowia i skonsultować wyniki ze specjalistą.

 

Wąsy symbolem profilaktyki – inauguracja w Białymstoku

Start kampanii odbył się w Białymstoku w ramach międzynarodowej akcji Movember, w której mężczyźni na całym świecie zapuszczają wąsy, aby przypominać o konieczności badań profilaktycznych.
Lekarze, sportowcy, przedstawiciele władz i mediów symbolicznie zgolili brody, pozostawiając same wąsy – znak solidarności w walce z rakiem prostaty.

Rak prostaty – jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn

Koordynator Oddziału Urologii BCO, dr Mariusz Ciemerych, podkreślił, że w Polsce co roku diagnozuje się około 20 tysięcy nowych przypadków raka prostaty, a około 6 tysięcy mężczyzn umiera z jego powodu.

– Wczesne wykrycie choroby to szansa na zdrowie i skuteczne leczenie. Badanie jest proste, szybkie i warto je wykonać – mówi dr Ciemerych.

Jak skorzystać z bezpłatnych badań?

Badania PSA (całkowite i wolne) oraz testosteronu są wykonywane przez cały listopad, w piątki, soboty i niedziele.
Nie wymagają one wcześniejszego przygotowania.

Zapisy telefoniczne:
85 664 68 88

Wyniki z konsultacją lekarską

Każdy wynik badań zostanie omówiony z lekarzem, a w razie potrzeby pacjent otrzyma skierowanie do urologa na dalszą diagnostykę.

Zdrowie + motywacja: bilety na Jagiellonię i vouchery sportowe

Aby dodatkowo zachęcić panów do badań:

  • każdy uczestnik otrzyma bilet na mecz Jagiellonii Białystok,

  • kilkudziesięciu mężczyzn dostanie vouchery na treningi w centrum sportowym N50.

To ma przypominać, że aktywność fizyczna jest jedną z najskuteczniejszych form profilaktyki.

(pc)

