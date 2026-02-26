O mentalnym księgowym i złudzeniach przyszłości w Kawiarni Naukowej Politechniki Białostockiej

26 lutego, 2026

Kawiarnia naukowa „Pułapki myślenia”, fot. Hanna Kość Kawiarnia naukowa „Pułapki myślenia”, fot. Hanna Kość

Czy nasz umysł potrafi nas oszukać zwłaszcza gdy chodzi o pieniądze i myślenie o przyszłości? O tym była mowa na Kawiarni Naukowej Politechniki Białostockiej zatytułowanej „Pułapki myślenia”.

Dr inż. Tomasz Poskrobko z Uniwersytetu w Białymstoku skupił się na pułapkach myślenia w finansach i dlaczego mimo wiedzy podejmujemy nieracjonalne decyzje.

– Nasz mózg ewoluował w dwóch kierunkach, czyli ma takie dwa systemy wnioskowania. Jeden system jest szybki, ale podatny na błędy. Niemniej zużywa bardzo mało energii i czasami go preferujemy. A drugi system taki logiczny wnioskuje zdecydowanie lepiej, ale niekoniecznie chętnie go wykorzystujemy, dlatego, że wiąże się to z dużym wydatkiem energetycznym. Ijeśli właśnie przełączamy się w ten tryb mniej logiczny, ten heurystyczny, jak go nazywamy, to jesteśmy bardziej podatni na popełnianie pewnych błędów – tłumaczy dr inż. Tomasz Poskrobko

Drugim gościem kawiarni naukowej był dr Łukasz Nazarko z Politechniki Białostockiej, który mówił o błędach w myśleniu o przyszłości i ocenie ryzyka.

– Brakuje nam takiego chłodnego osądu, jeśli chodzi o to, co nas może czekać w przyszłości, a jest to szczególnie trudne, a jednocześnie ważne i w obliczu tego rozedrgania i wielkiego znaczenia takich zjawisk rzadkich o wysokim wpływie na system, to wypada chyba tylko z pokorą przyznać, że nigdy nie będziemy w pełni przygotowani na przyszłość – mówi dr Łukasz Nazarko.

Kawiarnia Naukowa, organizowana cyklicznie przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, po raz kolejny przyciągnęła mieszkańców Białegostoku zainteresowanych tym, jak działa nasz umysł i jak lepiej wykorzystać jego możliwości. (hk)

Relacja Hanny Kość: