MedStok – Nowy białostocki meetup łączący medycynę i sztuczną inteligencję. Posłuchaj rozmowy!

9 lutego, 2026

W Białymstoku rusza MedStok – nowa, oddolna inicjatywa, która łączy dwa dynamicznie rozwijające się światy: medycynę oraz sztuczną inteligencję. Meetup tworzony jest przez ekspertów AI, lekarzy oraz środowisko badawczo-rozwojowe z Podlasia i ma szansę stać się ważnym punktem na mapie innowacji medyczno-technologicznych w Polsce.

O MedStok w radio AKADERA opowiadali jego pomysłodawcy i organizatorzy: Piotr Tynecki oraz dr n. med. Natalia Zieleniewska, posłuchaj tutaj:

Czym jest Medstok i skąd wziął się pomysł?

Medstok to społecznościowy meetup, którego celem jest integracja środowiska informatyków, inżynierów AI oraz specjalistów ochrony zdrowia. Nie jest to klasyczna konferencja ani panel ekspercki. Kluczową rolę odgrywają tu networking, wymiana doświadczeń oraz praktyczna współpraca między przedstawicielami obu branż.

Pomysł na inicjatywę narodził się już kilkanaście lat temu, podczas konferencji inaugurującej projekt Białystok Plus. Organizatorzy dostrzegli wówczas ogromny potencjał danych medycznych generowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i potrzebę ich wykorzystania przy wsparciu specjalistów IT oraz AI.

Medstok – pomost między technologią a ochroną zdrowia

Jak podkreślają organizatorzy, MedStok ma być przestrzenią spotkania dwóch światów, które na co dzień rzadko się przenikają. Lekarze i naukowcy zyskują możliwość bezpośredniego kontaktu z twórcami nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a eksperci IT mogą lepiej zrozumieć realne potrzeby systemu ochrony zdrowia.

Z perspektywy medycyny takie spotkania są dziś niezbędne. Nowoczesne systemy informatyczne, analiza danych czy algorytmy AI mogą realnie usprawniać pracę szpitali, poradni oraz procesy diagnostyczne – z korzyścią przede wszystkim dla pacjentów.

Dla kogo jest MedStok?

Wydarzenie skierowane jest głównie do specjalistów – lekarzy, informatyków, inżynierów AI, badaczy i osób pracujących przy projektach technologicznych dla ochrony zdrowia. Jednocześnie meetup ma formułę otwartą i nie wymaga rejestracji.

Organizatorzy zapowiadają udział około 150 uczestników, choć zainteresowanie inicjatywą już teraz jest znacznie większe. Medstok zaprasza także studentów i osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu społecznie użytecznych systemów informatycznych.

Cztery edycje i długofalowy wpływ na rynek

W 2026 roku zaplanowane są cztery edycje MedStoku. W krótkim horyzoncie meetup będzie oparty na prelekcjach i prezentacjach eksperckich, jednak długoterminowe cele są znacznie ambitniejsze.

Medstok ma realnie wpływać na:

powstawanie startupów medyczno-technologicznych ,

tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych ,

zwiększenie udziału mieszkańców regionu w hackatonach i konkursach krajowych,

rozwój rynku pracy i nowych kompetencji,

a nawet kształtowanie programów nauczania i sylabusów uczelni.

Pierwsze spotkanie Medstoku – gdzie i kiedy?

Pierwsza edycja Medstoku odbędzie się 12 lutego o godzinie 18:00 w Zmianie Klimatu w Białymstoku. W programie przewidziano dwie prezentacje:

Barbara Klaudel i Aleksander Obuchowski opowiedzą o praktycznym wykorzystaniu AI we współpracy z lekarzami,

Mariusz Budzisz i Piotr Szczuko zaprezentują system AdMedVoice, umożliwiający transkrypcję mowy lekarzy i automatyczne uzupełnianie dokumentacji medycznej.

Patronem medialnym meetupu MedStok jest Radio Akadera.

(pc)