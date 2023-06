Mecze Jagiellonii na stadionie Wisły Płock? Wciąż brak porozumienia na linii stadion – klub

14 czerwca, 2023

Wojciech Pertkiewicz, fot. jagiellonia.pl

Władze Jagiellonii Białystok chcą rozmów w sprawie wynajmu Stadionu Miejskiego przy Słonecznej na nowy sezon. Prezes klubu Wojciech Pertkiewicz mówi jednak, że warunki umowy, które proponuje Stadion muszą się zmienić.

Wcześniej prezes Stadionu mówił, że jest to niemożliwe. Pisaliśmy o tym tutaj. Chodzi głównie o skyboxy, czyli loże vipowskie i catering.

Jak mówi Wojciech Pertkiewicz kwota umowy, czyli przeszło 1,8 mln złotych, którą proponuje stadion, jest do zaakceptowania, ale tylko w przypadku, gdy w tzw. „dniu meczowym” Jagiellonia w pełni będzie mogła korzystać ze stadionu.

– 12 czerwca minął termin składania ofert. My nie byliśmy zadowoleni z przedstawionych punktów. Nie podważam kwoty zapisanej w umowie, która w mojej ocenie nie jest ani atrakcyjna, ani także zła. Jesteśmy w stanie ją przyjąć. Niemniej w ofercie umowy powinna mieścić się możliwość czerpania przychodów ze Skyboxów przez klub. Staramy się być elastyczni, proponujemy rozwiązania pośrednie. Wynajmując obiekt w kwocie ponad 1,8 miliona złotych na dni meczowe chcemy mieć prawo do czerpania korzyści z dnia meczowego, mamy na myśli nie tylko murawę i krzesełka, ale także Skyboxy, które są źródłem dużych przychodów i korzystanie z nich przez inne kluby jest czymś naturalnym na innych stadionach w Polsce oraz na świecie. My zaś musimy ponosić koszty w tych miejscach, z których powinniśmy czerpać przychody – mówił prezes.

Prezes Jagiellonii mówi, że wyobraża sobie gry na innym obiekcie niż stadion miejski, ale jak powiedział jest już po rozmowach z Wisłą Płock. (mt)