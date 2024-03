Mecz Polska-Anglia na Stadionie Miejskim w Białymstoku

1 marca, 2024

Wielkie sportowe emocje czekają mieszkańców Białegostoku w marcu.

Na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej odbędzie się mecz reprezentacji U-20 Polska-Anglia w ramach Turnieju Ośmiu Narodów (Elite League U-20).

– Reprezentacja Anglii U-20 to nie jest zespół, który przyjeżdża do nas tutaj co tydzień, co roku, co miesiąc – mówi Sławomir Kopczewski, prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. – Będzie to bardzo dobra promocja naszego miasta, naszego stadionu. Z tego możemy być dumni i możemy się cieszyć, że taka reprezentacja do nas przyjeżdża.

Mecz odbędzie się 22 marca o godz. 17:45.

Wejściówki będą bezpłatne – do uzyskania od 11 marca w siedzibie Podlaskiego ZPN przy ul. Jurowieckiej 52 i w siedzibie Spółki Stadion Miejski przy ul. Słonecznej 1. Można będzie też się zarejestrować wysyłając maila na adres: meczu20@stadion.bialystok.pl i odebrać, albo w podanych wyżej lokalizacjach, albo przed meczem w kasach od ul. Słonecznej.(jł)