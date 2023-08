Mecz Jagiellonii z Lechem Poznań został przełożony

9 sierpnia, 2023

fot. Konrad Sikora

Jagiellonia Białystok nie rozegra w najbliższą niedzielę (13.08) wyjazdowego meczu z Lechem Poznań. To spotkanie zostało przełożone na wniosek poznańskiego klubu. Decyzja ma związek z udziałem „Kolejorza” w eliminacjach do Ligi Konferencji. Nowy termin meczu Lech – Jagiellonia nie jest jeszcze znany.

„Lech Poznań po konsultacjach ze sztabem szkoleniowym zdecydował się złożyć do Ekstraklasy SA wniosek o przełożenie meczu 4. kolejki z Jagiellonią Białystok. Pierwotnie to spotkanie miało odbyć się na stadionie przy Bułgarskiej w najbliższą niedzielę (13 sierpnia), ale zostanie rozegrane w innym terminie, który podamy, jak tylko zostanie ustalony” – brzmi komunikat zamieszczony na stronie poznańskiego klubu. „W sezonie 2023/24, podobnie jak w poprzednich rozgrywkach, kluby reprezentujące Polskę w europejskich pucharach mają możliwość przełożenia dwóch meczów ligowych w trakcie trwania eliminacji. Dotyczy to jednej rywalizacji w czasie rund I-III oraz jednego meczu pomiędzy spotkaniami play-off.”

Nowy termin meczu zostanie ustalony odrębnie z porozumieniu z głównym nadawcą i jest uzależniony od wyników Lecha Poznań w kwalifikacjach rozgrywek UEFA – czytamy na stronie PKO BP Ekstraklasa.

W tabeli ekstraklasy Lech Poznań jest liderem, Żółto-Czerwoni zajmują miejsce 5. (at)