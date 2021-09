Mecz charytatywny na rzecz represjonowanych Białorusinów

Wrzesień 21, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Wielki mecz charytatywny gwiazdy Jagiellonii kontra Fundacja Dom Białoruski. To inicjatywa ponad podziałami politycznymi, która ma przypomnieć o rosnącej liczbie ofiar reżimu Łukaszenki.

Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz, sprawa białoruska to nie tylko to, co dzieje się w strefie przygranicznej, ale także represje w samym kraju.

– Nie możemy zapominać, że na Białorusi wciąż trwa gigantyczna, brutalna kampania represji wobec społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego chcemy zaapelować o to, aby finansowo wesprzeć osoby represjonowane na Białorusi i ich rodziny. Zbiórkę prowadzi Fundacja Białoruski Dom na portalu zrzutka.pl/Pomoc dla Białorusi – dodawał Robert Tyszkiewicz.

Akcję ma nagłośnić, ale też pomóc w zbiórce pieniędzy, mecz charytatywny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (26.09) na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

– Ze wsparciem ponadpartyjnym będziemy w stanie w dobrej atmosferze, ze studentami z Białorusi, rozegrać spotkanie charytatywne. Celem nadrzędnym meczu będzie zebranie pieniędzy dla represjonowanych Białorusinów i ich rodzin. W drużynie Jagiellonii mają pojawić się byli piłkarze klubu, reprezentacji Polski, jak Marek Citko, Jacek Chańko – zapowiedział europoseł KO Tomasz Frankowski.

Mecz rozpocznie się w południe. Wstęp jest bezpłatny, jednak w zamian za uczestnictwo organizatorzy wydarzenia proszą o wsparcie internetowej zbiórki. (ea)