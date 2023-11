Mechatroniczny pies będzie służył studentom na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej!

16 listopada, 2023

Fot.Dariusz Piekut/PB Fot.Dariusz Piekut/PB

Wykonuje komendy, chodzi przy nodze i potrafi robić różne sztuczki. Mechatroniczny pies to nowość na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Wbrew pozorom to nie zabawka, ale przede wszystkim nowoczesne narzędzie, które będzie wspierać edukację studentów na kierunkach: automatyka i robotyka oraz mechatronika. Obecnie trwają testy oprogramowania, które pozwolą optymalnie wykorzystywać możliwości robota w procesie kształcenia przyszłych inżynierów, m.in. w nauce programowania.

Mechatroniczny pies to nowość na uczelni. – Najnowszy nabytek Wydziału Mechanicznego – pies, a właściwie – pies mechatroniczny, to urządzenie, które integruje części mechaniczne, części elektroniczne oraz oprogramowanie. Urządzenie to będzie wykorzystywane w laboratoriach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, a zwłaszcza na kierunkach automatyka i robotyka oraz mechatronika – wyjaśnia dr inż. Adam Bajkowski, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.

Co ważne, robo-pies jest w pełni programowalny, można go rozbudowywać o nowe komponenty i dostosowywać do potrzeb edukacji studentów. Dzięki temu będzie stanowił wyjątkowe narzędzie w nauce programowania.

– Obecnie robot potrafi wykrywać przeszkody i unikać zderzenia z nimi. W planach jest rozbudowanie go o czujnik Lider, co pozwoli wykorzystać funkcjonalność wykrywania, mapowania przestrzeni wokół robota, tak aby jeszcze dokładniej unikać zderzeń z przeszkodami – mówi mgr inż. Michał Falkowski z Wydziału Mechanicznego. Urządzenie ma zachęcić studentów do realizacji własnych mechatronicznych projektów.

Niebawem na Wydziale Mechanicznym zostanie ogłoszony konkurs dla interdyscyplinarnych zespołów na projekt podobnego urządzenia. Technologie zastosowane w interaktywnym psie mają zainspirować studentów do zaprogramowania własnego urządzenia. Najwyżej oceniony projekt uzyska finansowanie na budowę robota. (mgz)