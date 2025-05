Mechanika i budowa maszyn. Dr hab. Jarosław Szusta: Kierunek, na którym nie można się nudzić

19 maja, 2025

Dr hab. inż. Jarosław Szusta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej opowiada o przyszłości i możliwościach, jakie daje kierunek mechanika i budowa maszyn, źródło: PB Dr hab. inż. Jarosław Szusta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej opowiada o przyszłości i możliwościach, jakie daje kierunek mechanika i budowa maszyn, źródło: PB

– To kierunek, który daje satysfakcję w pracy zawodowej i w którym naprawdę trudno się nudzić – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w rozmowie z Adamem Jakuciem w audycji Dobry kierunek w Radiu AKADERA.

Mechanika i budowa maszyn to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i uniwersalnych kierunków technicznych, który od początku istnienia Politechniki Białostockiej cieszy się niesłabnącą popularnością. Jak zaznacza dr hab. Szusta, to dziedzina interdyscyplinarna, łącząca wiedzę z zakresu mechaniki, konstrukcji, materiałoznawstwa, automatyki, robotyki, mechatroniki i informatyki.

Praktyka i nowoczesne technologie

Na Wydziale Mechanicznym stawia się dziś nie tylko na teoretyczne podstawy, ale przede wszystkim na praktyczne umiejętności – obróbkę materiałów, programowanie robotów, obsługę maszyn CNC, a także projektowanie z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAM/CAE.

– To kierunek o profilu praktycznym, dlatego dużą wagę przywiązujemy do laboratoriów, warsztatów, praktyk oraz wizyt studyjnych w zakładach przemysłowych – tłumaczy gość audycji. Studenci poznają m.in. sposoby tworzenia cyfrowych bliźniaków i makiet konstrukcji, co pozwala znacznie skrócić drogę od pomysłu do wdrożenia produktu na rynek.

Dla kogo są te studia?

Choć program nauczania wymaga solidnych podstaw matematycznych i fizycznych, uczelnia oferuje zajęcia wyrównawcze, które pozwalają uzupełnić ewentualne braki. Jak zaznacza wykładowca: – To kierunek dla każdego, kto interesuje się techniką i chce uczestniczyć w procesie tworzenia.

Szerokie możliwości zawodowe

Absolwent mechaniki i budowy maszyn to specjalista poszukiwany w każdej gałęzi przemysłu – od energetyki, przez motoryzację i automatykę, po przemysł zbrojeniowy i kosmiczny. Praca czeka w biurach projektowych, działach utrzymania ruchu, laboratoriach badawczo-rozwojowych czy firmach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii.

– Nasi absolwenci odnajdują się nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym – w Europie, a nawet na innych kontynentach – podkreśla dr hab. inż. Jarosław Szusta.

Twórcza praca, realny wpływ

Inżynier mechanik to zawód twórczy, odpowiedzialny i pełen wyzwań. – Za każdym razem projektujemy coś nowego, a produkty naszej pracy można spotkać w codziennym życiu – to daje ogromną satysfakcję – mówi wykładowca z Politechniki Białostockiej. (AJ)

Posłuchaj audycji Dobry kierunek: Mechanika i budowa maszyn.

Czytaj także:

Architektura – sztuka tworzenia przestrzeni. Rozmowa z dr. inż. arch. Adamem Jakimowiczem