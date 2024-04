Me And That Man, Lorein i Wojciech Wysocki na białostockich scenach

3 kwietnia, 2024

W sobotę, 6 kwietnia w Białymstoku odbędą się trzy wyjątkowe wydarzenia, które nie tylko dostarczą rozrywki, ale również będą okazją do zanurzenia się w świat muzyki, teatru i poezji. W Zmianie Klimatu zagra zespół Me And That Man. W Pubie 6-ścian zobaczymy grupę Lorein. W Nie Teatrze wystąpi ze swoim monodramem poetyckim Wojciech Wysocki.

Me and That Man to zespół powstały w 2016 roku z inicjatywy polskiego gitarzysty i wokalisty Adama „Nergala” Darskiego, znanego z występów w zespole Behemoth oraz brytyjskiego wokalisty i gitarzysty Johna Portera. Po serii entuzjastycznie przyjętych występów na największych festiwalach w Europie oraz udanej trasie koncertowej po Polsce, Me And That Man powraca, aby zaprezentować swoje umiejętności na żywo. Poza znanymi utworami, zespół szykuje również kilka niespodzianek dla swoich fanów. Muzycy eksplorują szerokie horyzonty muzyczne, łącząc w sobie wpływy folk, bluesa i country. Ich debiutancki album, wydany w 2017 roku, przyciągnął uwagę muzyków z różnych kręgów, a współpraca z takimi artystami jak Corey Taylor ze Slipknot czy Tobias Forge z Ghost, nadała mu dodatkowego rozgłosu.

W Pubie 6-ścian wystąpi zespół Lorein. To formacja, która stanowi kwintesencję gitarowego grania z brytyjskim zacięciem i indie-rockową duszą. Ich muzyczny dorobek obejmuje ponad setkę zagranych koncertów oraz cztery albumy studyjne, z których wyłaniają się takie hity jak „Fale”, „Dźwięki Rozstania” czy „Bezmiłość”. Lorein prezentuje autorską muzykę z polskimi tekstami, które wtapiają się w brzmienia brit popu, indie-rocka oraz elementów muzyki shoegazowej. Trzon formacji stanowią wokalista i założyciel Łukasz 'Lanietz’ Lańczyk oraz Aleksander Kaczmarek, gitarzysta i producent muzyczny. Wiosenna trasa koncertowa to kontynuacja ubiegłorocznej premiery ich najnowszego albumu „Próba przeczekania wiatru”, na którym znalazły się kompozycje takie jak „Gwiezdny Pył”, „Bezmiłość”, czy „Sen Nocy Letniej”. Muzyka Lorein spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony słuchaczy, jak i ogólnokrajowych rozgłośni radiowych. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

Trzecim wydarzeniem tego dnia będzie spektakl w Nie Teatrze, gdzie na scenie pojawi się Wojciech Wysocki z monodramem poetyckim „Życiorys”. Jest to wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a także pasjonat, znawca i propagator poezji. Na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta stworzył niezwykły monodram, który opowiada o człowieku od chwili narodzin aż po śmierć. Dodatkowo, brzmienie tej szczególnej opowieści nadaje akompaniament autorstwa Piotra Kajetana Matczuka. Wojciech Wysocki, oprócz swojej pracy na scenie teatralnej, w filmach i w telewizji, zyskał popularność dzięki serialowi „Ranczo”, gdzie wcielił się w postać doktora Wezóła. „Życiorys” to spektakl z najwyższej półki artystycznej, który opowiada o życiu człowieka w niezwykły sposób. Po spektaklu zaplanowane jest także spotkanie autorskie z samym Wojciechem Wysockim. (hp)