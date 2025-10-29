Home Wiadomości MATURANEK – Poranek Maturzysty w Politechnice Białostockiej. Jak przygotować się do matury bez stresu?

29 października, 2025

MATURANEK – Poranek Maturzysty w Politechnice Białostockiej. Jak przygotować się do matury bez stresu?

młodzież siedzi w auli i słucha wykładu Maturanek w Politechnice Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/archiwum
Jak osiągnąć sukces na maturze? Jakich błędów unikać i o czym pamiętać podczas egzaminu dojrzałości? Na te pytania odpowiedzą eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży i Politechniki Białostockiej podczas wydarzenia MATURANEK – Poranek Maturzysty, które odbędzie się 14 listopada w godz. 9.00–13.00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E.

To już kolejna edycja akcji, która pomaga młodzieży lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 1500 uczniów z 18 szkół, głównie z Białegostoku.

Wiedza, praktyka i mniej stresu przed egzaminem

Wykłady poprowadzą doświadczeni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Uczniowie poznają aktualne zasady obowiązujące na maturze w 2026 roku oraz otrzymają konkretne wskazówki dotyczące egzaminów z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

W programie znalazły się m.in.:

  • Wszystko, co powinien wiedzieć uczeń o maturze 2026 – dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor OKE w Łomży,

  • O maturze z matematyki – Ireneusz Dzida, OKE w Łomży,

  • O maturze z języka angielskiego – Mariusz Zysk, OKE w Łomży,

  • O maturze z języka polskiego – Zbigniew Kosiński, OKE w Łomży,

  • Jak nie dowodzić na maturze! – dr inż. Rajmund Stasiewicz z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Spotkania w ramach Poranka Maturzysty to nie tylko merytoryczna wiedza, ale też szansa na rozmowę z ekspertami, którzy znają zasady egzaminów „od kuchni” i pomogą rozwiać wątpliwości dotyczące matury 2026.

Poznaj Politechnikę Białostocką

Podczas spotkania młodzież będzie mogła poznać największą uczelnię techniczną w północno-wschodniej Polsce. Na stoiskach informacyjnych obecni będą przedstawiciele Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji, którzy przybliżą ofertę studiów i zasady rekrutacji. Nie zabraknie też studentów, gotowych opowiedzieć o życiu akademickim, naukowych pasjach i swoich doświadczeniach.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Udział w akcji jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę internetową pb.edu.pl/maturanek.

