„Maturanek – Poranek Maturzysty”. Setki uczestników na Politechnice Białostockiej

– To już siódma edycja „Maturanka”, który cieszy się olbrzymią popularnością – mówi organizatorka wydarzenia Anna Kondracka, specjalista ds. wspierania edukacji w Politechnice Białostockiej.

Udział w „Maturanku” pomaga przyszłym maturzystom rozwiać ewentualne wątpliwości na temat matury 2024 oraz sprawdzić, jak dużo materiału trzeba jeszcze powtórzyć, aby przystąpić do egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym i na jakie pytania zwrócić szczególną uwagę.

– To jest świetna inicjatywa naszej uczelni. Takie wydarzenie organizowane w Politechnice Białostockiej jest ważne dla maturzystów. A oprócz tego, że na „Maturanku” uczniowie poznają jak przygotować się do matury i jak taki egzamin wygląda, to również przychodząc na wydarzenie na Politechnice mogą zobaczyć, jaki potencjał tkwi w naszej uczelni – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.