MATURANEK – Poranek Maturzysty 2025 na Politechnice Białostockiej. Eksperci OKE w Łomży pomagają przygotować się do matury 2026

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbył się MATURANEK – Poranek Maturzysty, czyli jedno z największych regionalnych wydarzeń edukacyjnych skierowanych do przyszłorocznych maturzystów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu spotkali się z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, aby zdobyć najważniejszą wiedzę na temat matury 2026 – zasad, wymagań oraz najczęstszych błędów, których warto unikać.

MATURANEK 2025 – wsparcie dla maturzystów i praktyczna wiedza przed egzaminem

Poranek Maturzysty to cykl wykładów przygotowanych specjalnie dla osób, które w 2026 roku przystąpią do egzaminu dojrzałości. Uczniowie otrzymali najnowsze informacje o egzaminach z matematyki, języka polskiego oraz języków obcych, a także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do matury. Wydarzenie otworzył wykład dr Agnieszki Barbary Muzyk, Dyrektor OKE w Łomży: „Wszystko, co powinien wiedzieć uczeń o maturze w 2026 roku”, który wypełnił aulę po brzegi. To kompendium wiedzy o nowych zasadach egzaminacyjnych i pułapkach, w które najczęściej wpadają uczniowie.

Jak dobrze zdać maturę? Eksperci OKE podpowiadają

Podczas MATURANKA maturzyści mogli wziąć udział w serii wykładów tematycznych.

Matematyka – poziom podstawowy i rozszerzony

Prowadzący Ireneusz Dzida (OKE w Łomży) przedstawił kluczowe zasady matury z matematyki, omawiając najczęstsze błędy i typowe zadania, które mogą pojawić się na egzaminie. Uczniowie poznali także techniki skutecznego rozwiązywania zadań wymagających logicznego myślenia.

Język angielski

Ekspert Mariusz Zysk omówił strukturę egzaminu, zasady oceniania i najczęściej powtarzające się problemy na maturze z języka obcego.

Język polski 2026

Zbigniew Kosiński (OKE w Łomży) wyjaśnił, na co zwrócić uwagę w części pisemnej i jak prawidłowo formułować argumenty w wypracowaniu.

Jak nie dowodzić na maturze?

Ciekawostką tegorocznej edycji był wykład dr inż. Rajmunda Stasiewicza z Wydziału Informatyki PB – praktyczny i pełen przykładów, które pokazały, jak nie popełniać typowych błędów logicznych i matematycznych w zadaniach dowodowych.

Dlaczego warto było wziąć udział?

Udział w MATURANKU to realne wsparcie w przygotowaniach do matury. To aktualna wiedza o maturze 2026, spotkania z ekspertami OKE – osobami, które na co dzień tworzą i oceniają egzaminy, praktyczne wskazówki i strategie rozwiązywania zadań, zmniejszenie stresu dzięki lepszemu zrozumieniu zasad egzaminu oraz możliwość poznania Politechniki Białostockiej – największej uczelni technicznej w regionie. Podczas wydarzenia maturzyści mogli odwiedzić stoisko informacyjne PB, gdzie specjaliści z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji opowiadali o 34 kierunkach studiów oraz zasadach rekrutacji na rok akademicki 2026/2027.

Edycja 2025 przyciągnęła tłumy

MATURANEK cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w ubiegłym roku wzięło w nim udział aż 1500 uczniów z 18 szkół, głównie z Białegostoku. Podobnie jak wtedy, także tegoroczna edycja wypełniła sale wykładowe do ostatniego miejsca.

