Matura bez stresu. Politechnika Białostocka organizuje MATURANEK – Poranek Maturzysty

31 października, 2025

Maturanek 2024, fot: Dariusz Piekut/PB Maturanek 2024, fot: Dariusz Piekut/PB

Do matury jeszcze kilka miesięcy, ale Politechnika Białostocka już 14 listopada organizuje MATURANEK – Poranek Maturzysty, aby wspierać uczniów i przygotować ich do egzaminu dojrzałości.

Będzie to cykl wykładów i spotkań, podczas których eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży podpowiedzą, jak uniknąć błędów na maturze z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Dzięki temu maturzyści poznają praktyczne wskazówki, które pozwolą podejść do egzaminu spokojnie i skutecznie.

– Jest to szansa dla uczniów ze szkół z Białegostoku, jak i okolic, spotkać się z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i wysłuchać tego, co mają do powiedzenia na temat egzaminów, dowiedzieć się ciekawostek, wskazówek, jak podejść na spokojnie, bez stresu do tego, można powiedzieć, najważniejszego egzaminu na tym etapie ich życia i jak osiągnąć zadowalający wynik – mówi Anna Kondracka, specjalistka do spraw wspierania edukacji w Politechnice Białostockiej.

W programie znajdzie się także wykład pod tytułem „Jak nie dowodzić na maturze”, prowadzony przez wykładowcę z Wydziału Informatyki. To zajęcia, które mają pokazać, że nawet trudne zadania można rozwiązać, tylko nie można się poddawać i trzeb dobrze wykorzystać swoją wiedzę.

Udział w Poranku Maturzysty jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja, która jest na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Dla maturzystów uczelnia przygotowała 1500 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: