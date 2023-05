Matura 2023. Język polski nie taki straszny

4 maja, 2023

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

„Człowiek – istota pełna sprzeczności” oraz „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem” – z takimi tematami mierzyli się podczas dzisiejszej matury z języka polskiego tegoroczni maturzyści. Zdający musieli odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

O wrażenia z pierwszego dnia matury 2023 zapytaliśmy uczniów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 57 maturzystów z tej szkoły.

Większość tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych przystąpiła do egzaminu maturalnego w nowej formule 2023. Zmiany, które ich obejmują to przede wszystkim dłuższy czas na egzamin pisemny z języka polskiego. Po pandemicznej przerwie wraca również egzamin ustny z języka polskiego i obcego nowożytnego.

Ponad to maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do matury pisemnej z matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym i do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z przedmiotu samodzielnie wybranego.

Matury pisemne potrwają do 23 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 7 lipca. (at/hk)