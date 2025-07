Mateusz Karolczuk – 10 wcieleń Rosy Raisy. Wystawa w galerii im. Sleńdzińskich.

19 lipca, 2025

Białystok znów staje się miejscem, gdzie historia spotyka się ze sztuką współczesną. W Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Waryńskiego 24A można oglądać wyjątkową wystawę autorstwa Mateusza Karolczuka – „10 wcieleń Rosy Raisy”. Ekspozycja potrwa do 12 października 2025 roku.

Mateusz Karolczuk - 10 wcieleń Rosy Raisy, fot. Jerzy Doroszkiewicz Zdjęcie 1 z 10 Mateusz Karolczuk - 10 wcieleń Rosy Raisy, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Kim jest Mateusz Karolczuk?

Mateusz Karolczuk to białostoczanin, absolwent Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2022 roku współpracuje jako asystent z wybitną scenografką i laureatką Oscara – prof. Ewą Braun. Jego prace łączą w sobie teatralną ekspresję, nowoczesne podejście do kostiumu oraz głębokie zakorzenienie w historii kultury.

Rosa Raisa – inspiracja z Białegostoku

Inspiracją dla wystawy była postać Róży Bursztyn, znanej światu jako Rosa Raisa – legendarna sopranistka dramatyczna pierwszej połowy XX wieku, urodzona w Białymstoku. Po ucieczce z rodzinnego miasta przed pogromami Żydów, osiadła we Włoszech, gdzie jej kariera nabrała niesamowitego tempa. Największy rozgłos przyniosła jej rola księżniczki Turandot – to właśnie Raisa jako pierwsza wykonała tę partię w światowej prapremierze opery Pucciniego w 1926 roku.

„10 wcieleń Rosy Raisy” – moda, historia i emocje

Wystawa „10 wcieleń Rosy Raisy” to nie tylko hołd dla wielkiej artystki, ale i współczesna interpretacja jej operowych ról. Karolczuk stworzył fragmenty kostiumów i sukni inspirowanych scenicznymi kreacjami Raisy. Jedna z najbardziej widowiskowych sukien została ozdobiona kilkuset złotymi agrafkami, co tworzy unikatowe połączenie elegancji i surowości. Każdy z prezentowanych elementów to osobna opowieść – o kobiecości, sile, pamięci i przemianie.

Gdzie i kiedy można zobaczyć wystawę?

Wystawę można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Waryńskiego 24A w Białymstoku. Ekspozycja będzie dostępna do 12 października 2025 roku. To doskonała okazja, by zetknąć się z oryginalnym podejściem do sztuki kostiumu i odkryć na nowo historię jednej z najwybitniejszych śpiewaczek operowych XX wieku.

Z Mateuszem Karolczukiem rozmawia #zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz. Posłuchaj: