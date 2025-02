Matematyka, taniec i samorząd – jak łączyć pasje i rozwijać się na studiach?

20 lutego, 2025

Karolina Ledniowska, przewodnicząca samorządu studenckiego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć Karolina Ledniowska, przewodnicząca samorządu studenckiego na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Czy da się pogodzić wymagające studia, działalność w samorządzie studenckim i rozwijanie własnych pasji? Karolina Ledniowska, przewodnicząca samorządu studenckiego Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i studentka matematyki stosowanej, udowadnia, że tak! W audycji Samorząd bez cenzury opowiedziała o swojej drodze do samorządu, pasji do tańca i malowania paznokci oraz prowadzenia pamiętnika, który stał się jej formą osobistej terapii.

Samorząd studencki od lat kształtuje życie akademickie i integruje studentów Politechniki Białostockiej. Karolina Ledniowska swoją przygodę z działalnością samorządową rozpoczęła na drugim roku studiów.

— Moja kariera zaczęła się od bycia wolontariuszem podczas Juwenaliów – pierwszej edycji po pandemii. To tam poznałam ludzi, którzy pokazali mi, jak działa samorząd, i zmotywowali do spróbowania swoich sił – wspomina Karolina.

Po roku aktywnego zaangażowania została przewodniczącą wydziałowego samorządu. Jak przyznaje, nie podjęła tej decyzji sama – duży wpływ miał na nią jej poprzednik.

— Powiedział mi, że jestem odpowiedzialna, że umiem dogadywać się z ludźmi i że sobie poradzę. No i miał rację – mówi z uśmiechem.

Inicjatywy na Wydziale Informatyki

Czym zajmuje się samorząd Wydziału Informatyki? Karolina podkreśla, że głównym celem jest otwartość na studentów i budowanie społeczności, w której każdy może znaleźć wsparcie.

— Chcemy, żeby studenci nie bali się do nas podchodzić i mówić o swoich problemach. Samorząd jest po to, żeby pomagać, a nie tworzyć dystans – zaznacza przewodnicząca.

Wśród organizowanych wydarzeń są cykliczne spotkania Kawka z samorządem, turnieje e-sportowe oraz Dzień Informatyka.

— Staramy się, żeby było kolorowo – nie tylko w sensie wizualnym, ale też społecznym. Chcemy, żeby nasz wydział był miejscem, w którym dobrze się studiuje i dobrze spędza czas – dodaje Karolina.

Matematyka stosowana – kierunek dla ambitnych

Matematyka stosowana nie należy do łatwych kierunków. Co skłoniło Karolinę do jej wyboru?

— Złożyłam dokumenty trochę dla sprawdzenia siebie. Chciałam zobaczyć, czy mam szanse się dostać. No i dostałam się bez problemu, więc uznałam, że tak miało być – mówi.

Trzeci rok studiów pokonuje bez zaległości i warunków, choć łączenie nauki z aktywnością w samorządzie bywa wyzwaniem.

— Klucz do sukcesu to systematyczna nauka. Staram się godzić wszystko tak, żeby ani studia, ani pasje na tym nie cierpiały – podkreśla.

Pamiętnik jako forma terapii

Karolina od dziewięciu lat prowadzi pamiętnik. Jak sama przyznaje, to dla niej sposób na zatrzymanie wspomnień i refleksję nad własnym rozwojem.

— Jestem kolekcjonerem wspomnień. Kocham zbierać chwile, robić zdjęcia, a pamiętnik pozwala mi wracać do nich i analizować zmiany, jakie zachodzą w moim życiu – opowiada.

Każdego roku zapisuje swoje cele, a główny z nich zawsze brzmi: Być dumną z siebie.

— Pisanie pozwala mi wyrzucić emocje na papier. Są rzeczy, o których łatwiej napisać, niż powiedzieć komuś – dodaje.

Artystyczna dusza w politechnice

Karolina przez lata była związana z augustowskim Teatrem Tańca. — Taniec daje mi spokój, pozwala odpocząć. Kiedy słyszę muzykę, ciało samo się rusza, to dla mnie forma terapii – mówi.

Niestety, ze względu na studia musiała zrezygnować z regularnych treningów. — Brakuje mi tego. Może kiedyś wrócę, bo taniec to coś, co kocham – dodaje.

Kolejną pasją Karoliny jest malowanie paznokci. — To moja odskocznia od liczb i równań. Zrobiłam nawet półroczny kurs i traktuję to jako plan B na przyszłość – zdradza. (AJ)

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury z Karoliną Ledniowską.

Czytaj także:

Juwenalia Białystok 2025: Największa studencka impreza roku coraz bliżej. Posłuchaj audycji „Samorząd bez cenzury”

Julia Rećko: Myślałam, że trzeba być potulnym misiem. Ujawnia, jak wygląda współpraca w samorządzie studenckim