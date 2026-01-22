Matematyka stosowana – studia magisterskie, które łączą teorię z praktyką. Posłuchaj rozmowy!

Matematyka od lat nazywana jest królową nauk, jednak we współczesnym świecie jej znaczenie jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Modele matematyczne, analiza danych i algorytmy stoją dziś za kluczowymi decyzjami w bankowości, medycynie, przemyśle, a także w dynamicznie rozwijających się nowych technologiach. O tym, dla kogo przeznaczone są studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku matematyka stosowana na Politechnice Białostockiej, opowiada prof. Zbigniew Bartosiewicz, kierownik Katedry Matematyki na Wydziale Informatyki PB.
Dla kogo są studia magisterskie z matematyki stosowanej?
Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie z matematyki stosowanej skierowane są do szerokiego grona absolwentów studiów pierwszego stopnia. Naturalnymi kandydatami są absolwenci matematyki, zarówno o profilu stosowanym, jak i teoretycznym. Uczelnia otwiera się jednak również na osoby po innych kierunkach ścisłych, technicznych i biologicznych.
Wśród kierunków, których absolwenci mogą aplikować, znajdują się m.in. fizyka, chemia, biologia, biotechnologia oraz liczne kierunki techniczne realizowane na politechnikach. Kluczowe jest posiadanie podstawowego kontaktu z matematyką – w razie potrzeby uczelnia oferuje specjalne przedmioty wyrównawcze na pierwszym semestrze studiów.
Matematyka stosowana – czym różni się od klasycznej matematyki?
Główna różnica polega na silnym nastawieniu na praktyczne zastosowania matematyki. Program studiów koncentruje się na wykorzystaniu narzędzi matematycznych w realnych problemach nauki, technologii i gospodarki.
Jedyną specjalnością realizowaną na tym kierunku jest analityka danych i modelowanie matematyczne. Studenci zdobywają kompetencje związane z analizą dużych zbiorów danych, tworzeniem modeli matematycznych oraz ich interpretacją w kontekście rzeczywistych procesów – od prognoz pogody, przez medycynę, aż po automatykę i robotykę.
Nowoczesne umiejętności cenione na rynku pracy
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:
analizy statystycznej danych,
uczenia maszynowego,
sieci neuronowych i deep learningu,
modelowania matematycznego procesów technicznych i biologicznych.
Duży nacisk kładziony jest na pracę z wykorzystaniem komputerów oraz narzędzi informatycznych, co sprawia, że absolwenci matematyki stosowanej bardzo dobrze odnajdują się w środowisku IT.
Profil praktyczny i długie praktyki zawodowe
Studia mają wyraźnie praktyczny charakter. Oprócz wykładów realizowane są liczne ćwiczenia i pracownie komputerowe, w których studenci rozwiązują rzeczywiste problemy obliczeniowe. Ważnym elementem programu są również praktyki zawodowe, trwające cały czwarty semestr studiów. W tym czasie studenci zdobywają doświadczenie w firmach i instytucjach, jednocześnie przygotowując pracę magisterską.
Perspektywy zawodowe po matematyce stosowanej
Absolwenci kierunku matematyka stosowana najczęściej znajdują zatrudnienie w branżach związanych z informatyką i nowymi technologiami. Pracują w firmach zajmujących się analizą danych, tworzeniem oprogramowania, modelowaniem procesów czy rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Kompetencje matematyczne są również cenione w sektorze finansowym oraz w przemyśle.
Dlaczego warto wybrać matematykę stosowaną?
Matematyka stosowana to propozycja dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę matematyczną i jednocześnie zobaczyć jej realne zastosowania. Kierunek łączy solidne podstawy teoretyczne z praktyką i odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy.
