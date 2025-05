Matematyka na celowniku ósmoklasistów – obowiązkowy egzamin już za nimi

14 maja, 2025

Uczniowie SP nr 50 im. św. Jadwigi Królowej Polski piszą egzamin. fot. Paweł Cybulski

Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie klas ósmych w całej Polsce rozpoczęli obowiązkowy egzamin z matematyki – jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty. Test sprawdzał wiedzę i umiejętności zdobywane przez osiem lat nauki. Za uczniami kolejne poważne wyzwanie edukacyjne – dla wielu z nich kluczowe w rekrutacji do wymarzonej szkoły średniej.

Dwie części – różne reakcje

Tegoroczny arkusz z matematyki, jak zwykle, składał się z dwóch części:

Pierwsza część zawierała 14–15 zadań zamkniętych,

Druga część obejmowała 5–6 zadań otwartych wymagających samodzielnego rozumowania i zapisania pełnego toku obliczeń.

Wśród uczniów białostockich szkół nastroje były mieszane. Jedni wychodzili z egzaminu z uśmiechem, chwaląc prostotę zadań zamkniętych. Inni przyznawali, że zadania otwarte sprawiły im sporo trudności – szczególnie te, które wymagały zastosowania wzorów i logicznego myślenia.

Ponad 354 tysiące uczniów w całym kraju

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki przystąpiło w tym roku ponad 354 tysiące uczniów z blisko 13 tysięcy szkół podstawowych. Dla wielu to moment stresujący, ale i mobilizujący – wyniki egzaminów będą miały wpływ na proces rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Egzamin trwał 125 minut i był oceniany przez egzaminatorów zewnętrznych. Arkusze egzaminacyjne z matematyki już trafiły do internetu, a w mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze komentarze uczniów.

Co jutro?

W czwartek, 16 maja, uczniowie podejdą do ostatniego etapu egzaminów ósmoklasisty – sprawdzianu z języka angielskiego. To właśnie ten przedmiot najczęściej wybierają uczniowie jako język obcy nowożytny. Egzamin również rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 90 minut.