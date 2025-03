Matematyczna rywalizacja – uczniowie szkół średnich wezmą udział w konkursie Náboj

12 marca, 2025

Konkurs Naboj, fot. Dariusz Piekut Konkurs Naboj, fot. Dariusz Piekut

Uczniowie szkół średnich będą musieli się wykazać pomysłowością i logicznym myśleniem, starając się rozwiązać jak najwięcej niebanalnych zadań – w piątek (14.03) w Politechnice Białostockiej odbędzie się konkurs matematyczny Náboj.

Náboj to międzynarodowa rywalizacja, w trakcie której liczy się nie tylko szybkość rozwiązywania zadań, ale też ekspresowe tempo ich dostarczenia do komisji.

– To wspaniała zabawa, nie tylko matematyka i potyczki z matematyką, ale liczy się także dobra organizacja logistyczna, współpraca uczniów między sobą, a także w drużynie powinna być przynajmniej jedna osoba, która dobrze biega – mówi dr Marzena Filipowicz-Chomko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – To jest taki konkurs nietuzinkowy, do tego konkursu jest bardzo trudno się przygotować, bo zadania wymagają takiego innego, bardzo logicznego myślenia. To są zadania na pomysł.

W Politechnice Białostockiej w konkursie matematycznym Náboj weźmie udział 100 uczniów ze szkół średnich z Białegostoku, Lublina czy Ostrołęki. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Marzeną Filipowicz-Chomko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej: