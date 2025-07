Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do konkursu „Runda T” Fundacji Technotalenty i zdobądź kapitał

9 lipca, 2025

Konkurs „Runda T", fot. Hanna Kość

Concept, Science, Defence, AI, Open – to kategorie konkursu „Runda T 2025” organizowanego przez Fundację Technotalenty, którego zadaniem jest kojarzenie projektów biznesowych z kapitałem.

Zadaniem konkursu jest promowania i wspierania procesów wdrożeniowych innowacyjnych projektów.

– Szukamy tych, którzy są ambitni, którzy wierzą w przyszłość tego województwa. Mogą być to przedsiębiorcy, innowatorzy, studenci, a przede wszystkim naukowcy, którzy szukają kapitału dla swoich pomysłów, dla realizacji, dla komercjalizacji i przede wszystkim dla zastosowania tego w rozwoju województwa. Idea „Rundy T” nasadza się na tym, że to my zapraszamy tutaj do Białegostoku fundusze kapitałowe, które do tej pory pomijały nasze miasto – mówi Adam Walicki, prezes Fundacji Technotalenty.

Kapituła wyłoni do finału autorów 3 najlepszych projektów w każdej z 5 kategorii oraz maksymalnie 3 projekty rezerwowe w każdej kategorii konkursowej.

– Politechnika Białostocka w związku ze swoim technicznym charakterem, wjedzie prym w tworzeniu tego rodzaju rozwiązań, także jak najbardziej zapraszamy wszystkich naukowców, pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów, którzy swoją codzienną pracą, pasją z tym pierwiastkiem naukowym tworzą rozwiązania, które mają uzasadnienie rynkowe i fundusze inwestycyjne, z którymi współpracujemy i które będą obecne w kapitule projektu, które są gotowe na to, żeby oceniać projekty o charakterze naukowym i na bardzo wczesnym etapie gotowości technologicznej – dodaje Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Projekty do konkursu „Runda T” można zgłaszać do 15 września. Następnie odbędą się szkolenia, a projekty finałowe będą zaprezentowane w formule elevator pitch przed kapitułą złożoną z przedstawicieli funduszy inwestycyjnych na wydarzeniu Pitch Deck 27 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskie. (hk)