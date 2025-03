Maskotki wylecą na taflę lodu. Husaria Białystok zagra charytatywny mecz dla dzieci z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

13 marca, 2025

Źródło: Husaria Białystok Źródło: Husaria Białystok

Będzie to połączenie emocjonujących sportowych emocji z dobrym uczynkiem. W niedzielę (16.03) w Białymstoku odbędzie się ostatni ligowy mecz hokeja na lodzie Husarii Białystok, w trakcie którego będą zbierane pluszowe maskotki dla dzieci z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Będzie to rozgrywka trzeciej ligi Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, w którym Husaria Białystok zmierzy się z Warsaw Capitals II. A tego typu charytatywne akcje organizowane są w najbardziej popularnej lidze hokejowej na świecie w NHL.

– Po pierwszej bramce naszej drużyny wszystkie misiaki przez was trzymane w rękach mają być wrzucone na tafle lodowiska. Na pewno będzie to widowiskowe, ale myślę, że nie mniej widowiskowe niż sam mecz naszej drużyny z drużyną warszawską. Jeśli nikt z was nigdy nie był na meczu hokeja, to będziecie zaskoczeni, jak szybki i dynamiczny jest to sport oraz jak szybko i sprawnie można jeździć na łyżwach – mówi Artur Mazur z klubu Husaria Białystok, a jednocześnie pracownik Działu Mobliności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Charytatywny mecz Husarii Białystok odbędzie się w niedzielę (16.03) o 15:00 na białostockim lodowisku. Pluszaki będzie można zakupić na miejscu (nie ma ustalonej stawki, tzw. „co łaska”) lub przynieść maskotki kupione na własną rękę. Ważne, aby zabawki były nowe. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: